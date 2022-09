Fiat 500e, nuovo premio e record di vendite

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Nuovo premio per Fiat 500 elettrica

La Nuova 500 si aggiudica il prestigioso titolo assegnato dalla rivista What Car? grazie al design, alle prestazioni e al suo prezzo interessante. Sono più di 100.000 i clienti che in soli due anni ha scelto questo modello, che ha vinto oltretutto un totale di ben 33 premi internazionali in nove differenti Paesi.

Nuova 500 è quindi il modello Fiat più premiato di sempre. E si aggiudica inoltre anche un altro primato: nei primi sette mesi del 2022, la Nuova 500 è il veicolo elettrico più venduto in Italia e Germania e si posiziona sul podio in Francia e in Europa.

Fiat 500: il nuovo modello è da record

Pioggia di premi per Nuova 500, che oggi – e per il secondo anno consecutivo – ha conquistato il titolo di “best small electric car” ai What Car? Electric Car Awards 2022. I giudici hanno elogiato questa vettura straordinaria per le sue prestazioni, definendola una vettura che mette di buonumore, apprezzata anche per il suo design iconico e per il prezzo interessante per tutti.

Oliver Francois, FIAT CEO e Stellantis Global CMO ha commentato: “Desidero ringraziare la prestigiosa rivista What Car? per questo riconoscimento. Essere premiati per il secondo anno consecutivo ci rende ancora più orgogliosi e acquista maggiore significato se consideriamo che il mercato dei veicoli elettrici vede il continuo lancio di nuovi modelli e tecnologie all’avanguardia. Ciononostante, la Nuova 500 ha riconfermato il suo successo e il prestigioso titolo”.

E continua: “Oggi il palmarès della Nuova 500 annovera ben 33 premi internazionali assegnati dal pubblico e dagli esperti del settore in nove Paesi. Un successo avvalorato dai brillanti risultati di vendita: in soli due anni, è stata scelta da oltre 100.000 clienti in tutto il mondo; è il veicolo elettrico più venduto in Italia e Germania e si posiziona sul podio in Francia e in Europa. Punta di diamante della nostra strategia di elettrificazione, dunque, presto la Nuova 500 approderà negli Stati Uniti proseguendo il suo cammino globale al di fuori dell’Europa, dopo aver toccato Medioriente, Brasile e Giappone”.

E infine, queste sono state le dichiarazioni di Steve Huntingford, Editor di What Car?: “La Nuova Fiat 500 elimina l’idea che una piccola auto elettrica debba avere un aspetto banale o dare una sensazione dimessa. Inoltre, ha un prezzo accattivante e nessuna rivale è in grado di affrontare il traffico cittadino come lei, lasciando al guidatore il sorriso sulle labbra. In poche parole, questa vettura racchiude perfettamente ciò che ci si aspetta da un moderno mezzo di trasporto urbano”.

Nuova 500: le caratteristiche

La Nuova 500 è l’auto di riferimento (super premiata)o nel segmento delle citycar, e lo è da sempre, sin dal lancio della sua prima generazione. Una storia infinita. Si tratta di una vettura piccola e dal design inconfondibile, con un’anima da sportiva e tanta tecnologia a bordo. Il look è moderno e accattivante, con ben 6 allestimenti disponibili, tra cui Pop, Lounge, Star, Sport e Rockstar. L’ultima novità è la versione Dolcevita, molto elegante, con tetto panoramico per l’opzione berlina e capote a strisce bianche e blu per la cabrio, plancia in legno e sedili in pelle color avorio. Il prezzo di listino? A partire da 27.800 euro.