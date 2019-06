Fiat 500C Star, la gamma celebra 3 milioni di unità vendute in Europa

editato in: da

La 500 è una vettura iconica del brand torinese, che da decenni continua ad essere un mezzo apprezzato e conosciuto a livello globale.

Oggi ha raggiunto un importante traguardo in Europa, l’intera famiglia composta dai modelli Fiat 500, 500X e 500L è arrivata a quota 3 milioni di unità vendute nel nostro continente, un grandioso successo a livello internazionale. Dai dati sapientemente raccolti sappiamo inoltre che il 62% delle vetture sono state distribuite al di fuori del territorio italiano, che continua comunque ad essere il primo mercato davanti alla Gran Bretagna, alla Francia, alla Germania e anche alla Spagna.

Ma Fiat non si lascia scappare l’occasione per queste celebrazioni importanti e vuole far parlare di sé, omaggiando tutti i clienti affezionati a questo storico modello del brand torinese. Così nasce la Fiat 500C Star, in versione cabrio e con una meravigliosa e unica livrea di colore Bianco Stella con preziose sfumature Rosa. Gli interni dell’auto sono stati realizzati in nero e sabbia bianca, con lavorazioni matelassé e dettagli in ecopelle. Spicca anche il logo 500 di colore bordeaux ricamato sui tessuti.

Fiat 500 in tutti questi anni di successi è riuscita a mantenere sempre un forte appeal e a diventare una delle city car tra le più amate sulla scena internazionale. Grazie agli ottimi consensi sul mercato e alle abilità della Casa, è diventata anche la capostipite della famiglia di cui fanno parte anche la 500X, uscita nel 2014 e ancora leader nel suo segmento, e la 500L, rinnovata nel 2017 e presentata come il mezzo ideale per le famiglie.

La Casa, oltre alla versione Star, ha presentato anche la Rock della Fiat 500, rispettivamente in vesti raffinate e grintose. Due nuovi modelli caratterizzati da grande stile e esclusività. Per entrambe è ricca la dotazione di serie, radio Uconnect 7″ HD Live touchscreen, adatta per Apple CarPlay e Android AutoTM. Tutti gli allestimenti sono disponibili nelle configurazioni berlina e cabrio, anche in questo caso la Star è di colore Bianco Stella, impreziosita da sfumature rosa e dettagli cromati, con cerchi in lega da 16″ e tetto in vetro Skydome, disponibile anche in altri colori. La Fiat 500 Rock invece è pensata per chi vuole un look ricercato e una personalità decisa. Tetto fisso in vetro, cerchi da 16″ in lega, dettagli carrozzeria in cromo satinato e il nuovo colore esterno con finitura opaca Verde Portofino sono i dettagli che la caratterizzano.