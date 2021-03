Fiat 500 da record, supera Panda e Fiat 126 per vetture prodotte

editato in: da

Vettura da record la nostra mitica Fiat 500, ormai da decenni continua ad essere un’icona intramontabile del Made in Italy. Oggi raggiunge un traguardo unico, è stato prodotto infatti l’esemplare da record, il numero 2.500.000, ordinato da un cliente dalla Francia.

Si tratta in particolare di una 500 Hybrid dotata di motorizzazione mild hybrid da 70 CV. Un’unità di potenza ibrida efficiente, compatta e leggera che regala un’esperienza di guida divertente e confortevole, oltre a ridurre consumi e emissioni. La tecnologia mild hybrid è stata lanciata da Fiat lo scorso anno, proprio sulla 500, insieme alla Panda, lo avevamo visto in un articolo dedicato.

Questo ha rappresentato l’ingresso del brand torinese nel mondo dell’elettrificato. In pochissimo tempo Fiat è diventata così un indiscusso benchmark in Europa per la mobilità urbana elettrificata, rendendo di fatto l’ibrido accessibile a tutti. Nel 2020 le 500 e Panda Hybrid, alle quali poi si è aggiunta anche la Lancia Ypsilon, hanno totalizzato 110.000 unità vendute. Ad oggi i tre modelli hanno venduto in totale 155.000 unità.

Fiat 500 taglia quindi il grandioso traguardo di due milioni e mezzo di unità prodotte, superando anche il record del sito polacco per il totale di vetture realizzate appartenenti allo stesso modello, davanti alla Panda di seconda generazione (2 milioni e 168mila unità) e alla Fiat 126p (2 milioni e 166mila). L’icona della Casa di Torino ha da subito e continua a riscuotere grande popolarità sui mercati internazionali. Oltre l’80% viene venduto al di fuori dell’Italia, ecco perché la 500 è il veicolo più internazionale di Fiat, e Ambassador del Made in Italy.

Fiat 500 ha concluso il 2020 come leader europea nel segmento delle city car, ha uguagliato il risultato raggiunto dal modello l’anno precedente, aumentando di 3 punti percentuali la propria quota nel segmento. È anche una delle auto più premiate al mondo, come dimostrano più di 60 trofei internazionali, tra cui i prestigiosi “Car of the Year 2008”, “EuroCarBody 2007”, “Auto Europa 2008”, “World Car Design of the Year 2009”, “Golden Compass 2011” e “The Most Beautiful Car in the World”.

Dal debutto della prima generazione, avvenuto nel 1957, più di 6,7 milioni di Fiat 500 sono state vendute in tutto il mondo. Il segreto è l’evoluzione continua di un’auto che resta sempre e comunque fedele alla propria identità, anche attraverso le numerose serie speciali.