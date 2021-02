Fiat 500, l’icona di Casa premiata come “Novità dell’Anno”

editato in: da

Fiat 500 piace e si vede. La prima vettura del Lingotto completamente elettrica, inserita già nella lista per il titolo di “Car of the year” si è infatti aggiudicata l’ambito premio di “Novità dell’Anno 2021” indetto da Quattroruote. Il modello full electric e 100% Made in Italy ha sbaragliato la concorrenza di altre quindici vetture che correvano per ottenere il titolo.

L’apprezzamento dei lettori, che si aggiunge ai già tanti record stabiliti da Fiat 500 nel corso del 2020, porta l’ennesimo riconoscimento per la famiglia della berlina. Si tratta infatti della quarta volta che una 500 si aggiudica il premio come novità dell’anno: era accaduto nel 2008 al suo debutto, nel 2013 con 500L e infine nel 2016 con 500X.

Consegnato in modalità virtuale a causa delle restrizioni anti-Covid, il titolo è stato ritirato dal country manager per l’Italia Eligio Catarinella, che ha spiegato quelli che sono i motivi dietro all’ambito premio ricevuto: “La mobilità urbana evolve in senso sostenibile e per Fiat significa offrire le migliori soluzioni con attenzione per l’ambiente, la dotazione tecnologica e connettività”.

Premiata per i suoi contenuti tecnologici, l’approccio sostenibile e l’inconfondibile design, Fiat 500 conferma sempre più il suo posto nel cuore dei consumatori. Dal suo lancio, la vettura elettrica del Lingotto risulta essere la più venduta in Italia e l’apprezzamento del mercato si trasforma in risultati eccellenti per tutta la gamma di Fiat 500 full electric.

Citycar iconica, tecnologica e da uno stile inconfondibilmente 500, la berlina è stata progettata nell’ottica di definire una terza generazione vincente. Nel disegnarla, infatti, il Centro Stile Fiat ha lavorato sulla pulizia dei segni e su una coerenza di linguaggio che rendono l’elettrica elegante, accattivante e proporzionata. L’occhio vuole la sua parte e, nel nuovo modello che può fare le fortune per Stellantis, nulla è stato lasciato al caso.

Tutto questo si traduce quindi in un successo che va oltre i confini del Bel Paese. Infatti anche sul mercato europeo il modello della Casa italiana riscuote enorme successo. Grazie alla sua spaziosità e alla tecnologia smartphone-friendly, 500 si appresta a vivere un altro anno ricco di soddisfazioni per cercare di eguagliare o, perché no, superare tutti i record stabiliti dalle generazioni precedenti del modello di maggior successo del Lingotto.