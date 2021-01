Fiat 500 e Panda, record storico nel 2020

editato in: da

Il 2020 è stato un anno storico per Fiat 500 e Fiat Panda: i due modelli della Casa del Lingotto si sono confermati leader tra le citycar in Europa, raggiungendo entrambe una quota del 17,8% che rappresenta una crescita di 3 punti percentuali ciascuna. Un successo straordinario favorito anche dalle versioni Mild Hybrid delle due vetture.

L’anno appena trascorso è stato pieno di sfide per tutto il marchio Fiat: i dodici mesi del 2020 hanno segnato un periodo di grande rinnovamento per l’azienda torinese che ha offerto nuovi prodotti e conquistato tanti record. Un dato su tutti basta per evidenziare i traguardi ottenuti da Fiat: Panda e 500, le citycar da sempre leader del segmento in Europa, hanno raggiunto la quota cumulata del 35,6%, crescendo singolarmente di oltre 3 punti percentuali.

Nell’anno in cui Panda ha festeggiato il suo 40esimo anniversario, ha raggiunto anche la miglior quota di mercato della sua storia: 17,8% in Europa e 47,8% in Italia. Il successo nel nostro Paese è stato davvero straordinario: nel 2020 Fiat Panda è stata l’auto più venduta d’Italia per il nono anno consecutivo. La 500, invece, ha realizzato il miglior market share di sempre al di fuori dei confini nazionali, arrivando a una quota del 19,3%.

I numeri assumono un significato ancora più importante perché arrivati al termine di un anno in cui, a causa della pandemia di Covid-19, tutto il mercato automobilistico mondiale ha dovuto fare i conti con una profonda crisi. Il 2020 di Fiat era iniziato con l’ingresso nel mondo dell’elettrificato, avvenuto lo scorso febbraio attraverso il lancio del motore Mild Hybrid sulle versioni Hybrid Launch Edition di Panda e 500, dotate di una motorizzazione ibrida efficiente, compatta e leggera.

Il 2021, invece, è iniziato con la presentazione della nuova gamma 500, aggiornata negli allestimenti, nei colori e negli interni, e riorganizzata al suo interno per rendere ancora più immediata e facile la scelta della vettura per ciascun cliente. Una gamma inedita per iniziare al meglio il nuovo anno segnato dalla svolta storica per FCA che ha ufficializzato la fusione con PSA, dando il via a una nuova era: tra i tanti obiettivi del nuovo Gruppo Stellantis c’è quello di rilanciare marchi come Alfa Romeo e Maserati.