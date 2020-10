Fiat 500, ecco la nuova versione con tre porte più una

editato in: da

Svelata la nuova Fiat 500 con tre porte: ecco come è fatta

Il 4 marzo scorso è stata presentata la Nuova 500 “la Prima” cabrio e l’8 giugno la versione berlina, lo abbiamo visto insieme. Oggi è il D-Day del completamento del progetto di Nuova 500, Olivier François, Presidente Fiat Brand, presenta la gamma 500, pronta per la commercializzazione, e la Nuova 500 3+1 “la Prima” Opening Edition.

Quest’ultima rappresenta praticamente il terzo “body” di Nuova 500, che si va ad aggiungere alle versioni cabrio e berlina. FCA ce lo ha svelato oggi. Quando è partito il progetto della Nuova 500, un paio di anni fa, ha coinvolto con la sua carica positiva tutto il brand Fiat. Questo ha permesso ai designer e agli ingegneri della Casa di guardare al futuro senza tralasciare alcuna opportunità ma dando comunque continuità all’attuale successo della 500.

È venuto naturale progettare un’auto con più “body”, come le versioni cabrio e berlina, ma non solo. Per accompagnare l’evoluzione bisognava spingersi oltre, per rispondere anche all’evolversi delle esigenze di un cliente che ha cambiato abitudini. Il giovane che sfrecciava sulla sua 500 per le vie del centro città dopo una giornata di lavoro, oggi è un working dad o mam con uno o più figli da accompagnare a scuola e poi nel a fare sport il pomeriggio, senza tralasciare gli impegni personali. Il cliente oggi è una famiglia, che ha bisogno di uno spazio interno più accessibile, ma sempre cool come 500 sa essere per sua natura: per questo è nata la Nuova 500 3+1. Tutta nuova, tutta elettrica e con una porta in più. Ma sempre 500.

Una soluzione smart, con le stesse identiche misure delle versioni cabrio e berlina e una terza piccola porta dal lato passeggero. Proprio come la prima 500 del 1957, un ritorno alle radici del modello in un proficuo dialogo tra passato e futuro. Il risultato è un nuovo body, dalle misure invariate, senza un solo centimetro di ingombro in più.

La terza piccola porta si apre controvento e consente di salire a bordo più agevolmente, di caricare e scaricare oggetti voluminosi con maggiore facilità e di posizionare in modo rapido e semplice il bambino sul seggiolino. Una volta chiusa la piccola porta, non c’è nessuna differenza con le altre 500: stesso stile, stesse dimensioni. Per quanto riguarda la sicurezza, da segnalare che la “piccola terza porta” si apre solo dopo aver aperto la porta anteriore, occupanti posteriori non possono quindi aprirla involontariamente.

Fiat 500, con la “3+1”, vuole continuare a essere al fianco di un cliente che ha mutato abitudini ed esigenze, ma non il suo gusto, che non vuole rinunciare alla bellezza e al fascino che 500 porta con sé. Grazie alla soluzione smart della terza porta ciascuno potrà portare con sé le proprie passioni senza compromessi di stile e beneficiando della funzionalità che la Nuova 500 3+1 è capace di offrire.