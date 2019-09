Fiat 500 L: arriva la versione sportiva

editato in: da

Fiat 500 L è una delle auto di maggiore successo negli ultimi anni di produzione di Fca, molto apprezzata dal pubblico.

Oggi sta per arrivare sul mercato la variante sportiva e dinamica di questo modello, la Fiat 500 L Sport, una versione esclusiva e grintosa della tanto amata 500 ‘allungata’. Abbiamo visto il lancio della Fiat 500 X Sport proprio qualche giorno fa, il brand torinese in contemporanea ha presentato anche la 500 L Sport, una versione che si posiziona al vertice della gamma e che dona il massimo della tecnologia, della connettività e della sportività al modello della Fiat 500 L, che è stato rinnovato due anni fa.

Per quanto riguarda il look della nuova auto di Fiat vediamo degli esterni esclusivi bicolore, con la carrozzeria realizzata in grigio opaco e il tetto nero lucido in contrasto. Sono differenti i dettagli specifici della nuova 500 L Sport che rendono il look ancora più esclusivo e unico, come ad esempio i cerchi in lega da 17’’ in nero opaco con coprimozzo nero e inserto rosso, i gusci degli specchietti e i telai dei fanali in titanio spazzolato, i paraurti delle piastre paramotore in tinta Diabolick Black, i davanzali del colore della scocca. L’auto presenta inoltre il logo Sport sul parafango e i vetri oscurati.

La nuova Fiat 500 L Sport presenta interni sportivi con il pomello del cambio manuale color argento e il cruscotto con effetto grigio opaco con logo 500 rosso, oltre ai nuovi sedili con la zona centrale in tessuto Denim nero e cuciture rosse. Parlando di dotazioni di serie della nuova vettura di Fiat non possiamo non citare la luce ambiente, i sensori di parcheggio posteriori, il climatizzatore automatico, i sensori pioggia e crepuscolo, il sistema di frenata automatica e il controllo della velocità. Impianto di Infotainment Uconnect sulla plancia, con display touch da 7 pollici, connettività smartphone grazie ai sistemi Apple CarPlay e Android Auto, radio digitale DAB.

La gamma Sport di Fiat quindi si allarga oggi con la nuova Fiat 500 L Sport, la versione ‘allungata’ della 500. Lo scorso anno è stata inaugurata questa nuova famiglia dinamica e sportiva proprio lo scorso anno con la Tipo 5 porte Sport realizzata in collaborazione con la Mopar, la versione top di gamma delle berline.