Fiat 500 Elettrica vince due premi ai Best Cars 2023

Già auto capace di stupire il mercato, divenendo la leader indiscussa delle vendite (come vi abbiamo raccontato qui) , la 500 elettrica ha ricevuto in questo inizio di 2023 due importanti riconoscimenti che, non bastasse il gran successo della quattro ruote del Lingotto, la fanno diventare sempre più di successo.

Il 2023 di Fiat non poteva di certo iniziare in maniera migliore. Dopo essersi affermata ancora una volta nel mercato delle auto elettriche, la Casa italiana brinda al nuovo anno con un grande riconoscimento che, ancora una volta, vede protagonista la sua Nuova 500 Elettrica .

Nuova 500 elettrica, una striscia vincente

Un 2023 da record, e sono passati appena due mesi. Dall'inizio dell'anno, infatti, Fiat ha fatto incetta di premi e riconoscimenti che, come sempre, testimoniano il grande impegno e il grande lavoro di progettazione d'azienda e in fabbrica, con modelli sempre più vincenti. La Casa italiana, infatti, non fa altro che raccogliere sempre più la stima degli automobilisti che in fatto di quattro ruote sanno bene che dal Lingotto vengono sfornate auto sinonimo di garanzia.

Autentica guida nella rivoluzione verso l'elettrico, la Nuova 500 elettrica si fa sempre più punta di diamante per Fiat che continua come sempre la sua magnifica striscia vincente. Il 2023, infatti, inizia con ben due riconoscimenti per l'elettrica della Casa, che si afferma nel concorso "Best Cars 2023".

I lettori della rivista di settore "auto motor und sport" hanno infatti votato la Nuova 500 al primo posto, sia nella classifica generale che nella classifica di importazione delle Mini Car. In questa categoria di concorso sono stati votati 19 modelli di veicoli attuali di produttori tedeschi e internazionali.

La Nuova 500, tra l'altro, non è nuova a questo tipo di riconoscimento. Dal suo debutto, infatti, ha vinto finora 39 premi internazionali e il suo successo è confermato anche dai risultati commercial che, dal suo lancio nel 2020, ha confermato come 120.000 clienti in tutto il mondo hanno puntato su di lei. Lo scorso anno Nuova 500, tra l'altro, è stata la terza EV più venduta nei 10 maggiori mercati europei e la BEV del Gruppo Stellantis più venduta in Europa, piazzandosi prima in Italia, seconda in Spagna e terza in Germania.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Fiat, passi avanti verso l'elettrico

Un doppio premio, quello ricevuto ai "Best Cars 2023", che suggerisce ancora una volta il favore del mercato nei confronti di una Casa che negli ultimi anni ha ascoltato chiaramente le volontà degli acquirenti. Gaetano Thorel, Head of Fiat & Abarth Enlarged Europe, ricevendo il premio a Stoccarda ha sottolineato: "Vincere due volte i prestigiosi premi AMUS ci rende estremamente orgogliosi. La Germania è il mercato più importante per la 500 elettrica e questi due riconoscimenti celebrano il notevole successo della nostra icona".

Un successo importantissimo che testimonia ancora una volta come il mercato apprezza il modello, preferendolo a tanti concorrenti internazionali non di poco conto. "Entrambi questi premi dimostrano in modo evidente che la strategia di elettrificazione di Fiat sta prendendo piede. Voglio ringraziare gli appassionati di auto tedeschi per la grande fiducia che hanno riposto nella Nuova 500", ha concluso Gaetano Thorel nel corso della cerimonia di premiazione avvenuta in Germania.