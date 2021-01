Fiat 500 elettrica: caratteristiche, allestimenti e prezzi

editato in: da

Nuova Fiat 500: svelate le personalizzazioni Mopar

Dopo la presentazione di Nuova 500 “la Prima” cabrio e della versione berlina, Olivier François, Presidente Fiat Brand, ha presentato l’intera gamma 500 e la Nuova 500 3+1 “la Prima” Opening Edition, il terzo “corpo” di Nuova 500, che si aggiunge alle versioni cabrio e berlina.

I designer e gli ingegneri Fiat hanno deciso di guardare al futuro senza tralasciare alcuna opportunità e dando continuità al successo della 500. Per questo è stata progettata un’auto con più “body” e che risponde anche all’evolversi delle esigenze di un cliente che è cresciuto e ha cambiato abitudini nel tempo. È nata anche la Nuova 500 3+1, tutta nuova, tutta elettrica e con una porta in più.

Nuova 500 3+1 “la Prima”: Launch Edition

Nuova 500 3+1 si presenta al lancio nella variante “la Prima” Opening Edition (come per le versioni berlina e cabrio), tre i colori di lancio, Rose Gold, Glacier Blue, Onyx Black. Si contraddistingue per una serie di dettagli esclusivi: fari full led con design “Infinity”, cerchi da 17” bicolore diamantati e inserti cromati sui finestrini e sulla fiancata. Sedili, cruscotto e volante in ecopelle, monogramma Fiat sui sedili, volante bicolore e targhetta “la Prima” sul montante. L’auto è equipaggiata con i più avanzati sistemi ADAS disponibili, ha di serie il condizionatore automatico, la wearable key a sassolino, il fast charge da 85kW e il cavo Mode 3 da 11kW per la ricarica domestica o pubblica. Ѐ dotata di guida autonoma di Livello 2 e del nuovo sistema di infotainment UConnect 5.

Allestimenti ACTION, PASSION e ICON

I livelli di personalizzazione di Nuova 500 sono tre, Entry, Mid e High, ai quali è stato dato un nome: ACTION, PASSION e ICON. Ciascuno ha una precisa missione di prodotto ed è caratterizzato da tecnologia, connettività e sicurezza ai massimi livelli.

Allestimento ACTION

La Nuova 500 nella versione Entry è la vettura elettrica perfetta per l’utilizzo cittadino, dedicata a chi vive intensamente la città, i centri urbani, le zone ZTL, a chi percorre mediamente 50 chilometri al giorno e predilige una mobilità dinamica e attenta ai costi. La 500 ACTION è equipaggiata con un e-motor da 70 kW con accelerazione da 9,5 sec 0-100 km/h e una velocità autolimitata a 135 km/h. I clienti sono i giovani che hanno una vita frenetica, una routine giornaliera fatta di spostamenti brevi, ma che hanno necessità di un’auto eco-responsabile.

La Nuova 500 ACTION è equipaggiata con il sistema fast charge da 50 kW che consente di ricaricare la batteria dell’auto in tempi molto brevi e anche nel garage di casa durante la notte grazie al cavo di serie MODE 2 (3kW) o di giorno, mentre si è in ufficio. L’auto ha di serie tutti gli ADAS utili alla guida in città, per quanto riguarda la connettività, presenta un sistema di infotainment pensato per chi vuole essere sempre connesso.

Esterni: fari anteriori alogeni e cerchi da 15”; interni: la tecnologia rende l’auto ricca di contenuti che fino a ieri si trovavano solo su vetture di segmento superiore, con tasto automatico di avvio (Keyless Go), freno di stazionamento elettrico (Electric Park Brake), schermo digitale TFT da 7” riconfigurabile e a colori posto davanti al guidatore. Plancia nera, sedili Seaqual con motivo geometrico Chevron e impunture Silver.

Allestimento PASSION

La versione Mid della Nuova 500 è dedicata a chi vuole essere al passo con i tempi, vuole sostenibilità e la tecnologia più attuale. Autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP che aumentano fino a 460 km nel solo uso cittadino. È dotata di fast charge da 85kW e aggiunge agli ADAS di serie sulla ACTION il Cruise Control.

Esterni: i cerchi da 15’’ styled con finitura lucida bi-colore; interni: presenta tutti i servizi utilizzabili dallo smartphone e il nuovo infotainment system UConnect 5, con schermo da 7’’, Wireless CarPlay/Android Auto e servizi UConnect Services.

Due allestimenti interni: scuro con plancia nera e sedili in filato Seaqual con motivo Chevron e impunture Silver o chiaro con plancia bianca e sedili blu con motivo Chevron. Il motore ha una potenza di 87 kW e permette di raggiungere la velocità massima di 150 km/h (autolimitata).

Allestimento ICON

Icona di stile, tecnologia, materiali e contenuti. Una vettura completa di tutto. Offre un’autonomia fino a 320 km con ciclo WLTP, che diventano 460 nel solo ciclo urbano. La ricarica è rapida grazie al fast charge in corrente continua fino a 85 kW.

Top di gamma per la tecnologia di bordo: infotainment con display touch “cinerama” da 10,25” con navigatore e sistema Uconnect 5, schermo ad alta definizione, Uconnect 5 vanta anche il sistema di interazione Natural Language con riconoscimento vocale avanzato.

Esterni: cerchi in lega da 16” con finitura brunita; interni: presenta tutti i contenuti più cool, a cominciare da un particolare che la rende diversa da tutte le altre, il passive entry, e la wearable key, la chiave intelligente che tenuta in tasca o nella borsa dialoga con l’auto. La plancia è dello stesso colore della carrozzeria, i sedili sono in tessuto con filato Seaqual e motivo mélange gessato; per i rivestimenti si può scegliere tra due varianti di colore: grigio scuro, con logo 500 e dettagli color rame, e grigio chiaro con “borlotti” blu con dettagli e logo 500 silver.

Nuova 500: tecnologica e connessa

Nuova 500 è un’auto che ha il miglior comportamento dinamico nella sua categoria, agile e divertente da guidare, comoda, silenziosa e sempre connessa. Nel realizzarla si è guardato alla facilità d’uso dello smartphone, portando questo concetto nell’automotive.

Su Nuova 500 si può creare un’interfaccia personalizzata e utilizzare il sistema avanzato di riconoscimento vocale che si attiva in vivavoce con le parole “Hey Fiat”.

Le modalità di guida

L’elettrificazione è una svolta storica che cambia l’automobile e la mobilità, ma non per forza il modo di guidare. Nuova 500 dà la possibilità di scegliere la propria modalità, vivendo l’esperienza di guida in modo molto personale, grazie a tre driving mode selezionabili secondo lo stile di guida: Normal, si guida come una vettura a combustione interna e cambio automatico, Range, si guida con un piede solo, ideale per l’uso urbano, Sherpa, interviene su più elementi per ridurre al massimo il consumo energetico.

Lo stile e i materiali di Nuova 500

Fiat 500 è stata realizzata per essere una dichiarazione dello spirito italiano, una vettura elettrica che è anche bella, un’assoluta novità nel panorama delle city car a zero emissioni. È la prima auto elettrica ad avere un’anima, che racchiude un vissuto, fatto di anni di storia e di successi. Vediamo un frontale molto moderno e puro, che le conferisce una forte identità, una silhouette che segue il gioco dei rimandi tra passato e futuro e si distingue nel traffico.

Le batterie inserite sotto il pianale hanno concesso nuove dimensioni all’auto, evolvendo la 500 nel rispetto delle proporzioni originali; è un po’ più larga, più lunga, il passo è maggiorato e anche i cerchi sono più grandi. L’abitacolo è più spazioso.

L’aspetto della Nuova 500 nelle sue tre varianti – cabrio, berlina e 3+1 – appare con un carattere più forte e solido, più compatto e elegante, dalle linee pulite e essenziali e dalle superfici semplici e sinuose.

Listino prezzi

Fiat Nuova 500 cabrio:

PASSION 32.900 euro;

ICON 34.400 euro;

La Prima 38.900 euro.

Fiat Nuova 500:

ACTION 26.150 euro;

PASSION 29.900 euro;

ICON 31.400 euro;

La Prima 35.900 euro.

Fiat Nuova 500 3+1: