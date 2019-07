Fiat 500 Dolcevita, la prima serie speciale della nuova gamma

editato in: da

Fiat 500 Dolcevita: la serie speciale che celebra i 62 anni

E anche quest’anno aspettavamo con grande fermento il 4 luglio, giorno in cui si festeggia l’anniversario di Fiat 500.

Ormai da settimane giravano sul web rumors e news che anticipavano che stava per succedere qualcosa di straordinario e oggi finalmente, in occasione del 62esimo anniversario del capolavoro italiano che ha contribuito a motorizzare l’Europa negli anni Cinquanta e che continua a essere un’icona nel mondo, vediamo svelata la grande sorpresa che Fiat ci regala.

Si tratta della serie speciale, la prima della nuova gamma, Fiat 500 Dolcevita. Una vettura in grado di esprimere tutti quei valori del glamour italiano, lo stile di vita degli anni in cui nacque la 500, che rappresenta design, arte e moda ma anche gusto, fantasia e il saper vivere il quotidiano. Quest’anno la ricorrenza è ancora più importante, visto che si celebrano anche i 120 anni di Fiat, traguardo importantissimo.

La nuova Fiat 500 Dolcevita è una serie speciale pensata e realizzata per tutti quei clienti eleganti, che cercano unicità e raffinatezza tipici dello stile autentico italiano. È una vera e propria diva di quell’epoca così lontana ma ancora attuale, presenta una bellissima e candida livrea color Bianco Gelato, con una linea di bellezza rosso-bianco-rosso che ne impreziosisce e sottolinea la silhouette. Il logo Dolcevita è realizzato in corsivo e cromato e sottolinea lo charme della vettura.

Lo stesso tra l’altro si sposa perfettamente con le calotte degli specchietti, la modanatura sul cofano e le fasce laterali con la targhetta ‘500’, tutti elementi cromati. I cerchi in lega aggiunti sulla nuova Fiat 500 Dolcevita sono da da 16’’ in bianco diamantato e le linee raffinate dell’auto sono evidenziate anche dal tetto in vetro Skydome sulla versione berlina. Verrà lanciato sul mercato anche il modello cabrio dell’auto che per la prima volta nella storia propone la capote a righe bianche e azzurre orizzontali, come non si era mai visto, con la firma ricamata di colore rosso. L’ispirazione viene dagli ombrelloni e dalle sdraio della Riviera degli anni Sessanta.

All’interno della Fiat 500 Dolcevita vediamo un richiamo al mondo della vela e della nautica nella plancia in legno, materiale applicato su un guscio di carbonio, per garantirne maggiore flessibilità, resistenza e stabilità. Quindi un elemento naturale come il legno si inserisce perfettamente in un ambiente tecnologico e il risultato è eccellente. Unici i nuovi sedili in pelle Frau color avorio con logo 500 ricamato, nella stessa tinta sono anche gli orli dei tappetini.

La nuova Fiat 500 Dolcevita sarà quindi disponibile nelle versioni berlina e cabrio e le motorizzazioni tra cui i clienti potranno scegliere saranno 1.2 con 69 cavalli di potenza e cambio Dualogic o manuale, 0.9 Twin Air da 85 cavalli e ancora 1.2 GPL da 69 cavalli. Questi ultimi due sono disponibili esclusivamente con il cambio manuale. La serie speciale Dolcevita è nata per far rivivere quelle tipiche atmosfere degli anni Sessanta, periodo in cui Roma era la capitale dei locali chic, degli hotel di lusso, del dj-set internazionale, città dove si ritrovavano spesso attori, scrittori e vip.