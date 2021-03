Fiat 500, interessante promozione per l’allestimento Cult

editato in: da

Durerà fino a fine mese la promozione che riguarda la Fiat 500 Cult. Il prezzo? 9.900 euro. Per gli appassionati della city car italiana per eccellenza, è una ghiotta occasione. Agli incentivi statali infatti si unisce il contributo messo a disposizione dalla Casa torinese.

Prima controindicazione: l’offerta, in scadenza il 31 marzo 2021, è valida in caso di rottamazione. In questo modo i clienti potranno mettersi al volante della 500 versione Cult 1.0 70 CV Hybrid. Da listino il suo costo sarebbe di 15.500 euro, ma ora si scende fino a 9.900 euro. Effetto degli incentivi governativi (qui l’elenco di tutti i bonus 2021), ma anche del finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank. La formula prevede un anticipo di 500 euro e una durata di 84 mesi, con prima rata a gennaio 2022, per 75 rate mensili di 176,50 euro.

Ma che modello è il ‘Cult’? La nuova Fiat 500 Cult si riconosce innanzitutto per la carrozzeria in tinta pastello Arancio Sicilia. Nell’abitacolo invece domina una colorazione più fredda, con la plancia Techno Blue opaca e i sedili con monogramma blu. La serie Cult è disponibile anche per 500X, la versione B-SUV, nata nel 2014 e terzo modello della gamma 500.

A livello di dotazioni la 500 Cult offre di serie l’infotainment Uconnect con radio Dab e Bluetooth e il climatizzatore manuale. Il sistema è in grado di supportare Apple CarPlay e Android Auto per la connettività a bordo. In opzione si possono avere i cerchi da 15 pollici, l’UConnect con display da 5 pollici, il volante rivestito in ecopelle, 2 altoparlanti supplementari e i fari anteriori Mca con cornice cromata. Infine tra i dispositivi di sicurezza, la city car monta, tra gli altri, il cruise control con limitatore di velocità, lane assist e traffic sign recognition.

Fresca del lancio della 500 elettrica (qui il video della nostra prova su strada), la gamma Fiat 500 si è rinnovata a inizio anno con l’introduzione delle varianti ibride, spinte dal propulsore mild-hybrid abbinato al benzina 3 cilindri FireFly 1.0 da 70 CV. L’allestimento Cult rappresenta l’entry level, seguito dal Connect, disponibile anche con esterni bicolore. Più sportiva e più elegante, rispettivamente, sono invece la 500 Sport e la 500 Dolcevita.