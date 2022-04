La Fiat 500 conquista il Sol Levante

La Nuova 500 conquista anche il Giappone: dopo Israele e Brasile, il gioiellino Made in Italy sbarca nel Sol Levante, proseguendo il suo trionfante cammino globale. La presentazione si è svolta durante una conferenza che ha visto anche l’intervento di Olivier Francois, Ceo di Fiat e Global CM di Stellantis.

La Nuova 500 alla conquista del Giappone

La gamma della Nuova 500 all’interno del listino Fiat per il Sol Levante si compone di due allestimenti. Il primo chiamato Entry riguarda la versione berlina, mentre il secondo, Icon, è disponibile sia per la cabrio che per la berlina con gli interni premium.

Quella proposta in Giappone è una 500 che presenta un motore elettrico da 87 kW in grado di erogare una potenza di 118 Cv. La vettura è dotata di una batteria Lithium-Ion con una capacità di 42kWh.In totale sono cinque le livree disponibili della Fiat 500 che al momento è l’unica cabrio elettrica presente nel mercato nipponico: Celestial Blue, Mineral Grey, Rose Gold, Ocean Green e Ice White.

Il Sol Levante accoglie la 500 elettrica

Per il lancio della Nuova 500 in Giappone, è andato in scena un grande evento con una presentazione alla stampa e alla rete distributiva giapponese. All’evento è intervenuto anche Olivier Francois attraverso un video messaggio da Casa 500, lo storico museo che racconta il passato, il futuro, la cultura e l’iconicità del gioiello più prezioso del Lingotto.

“Dopo i debutti in Israele e Brasile, ora tocca al Paese del Sol Levante accogliere la Nuova 500 nel suo cammino globale al di fuori dell’Europa – ha osservato Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO globale di Stellantis – in Europa Nuova 500 è la city car elettrica più venduta, in Italia è l’elettrica più venduta in assoluto, mentre in Germania è l’elettrica più venduta dietro solo a Tesla.

Ora sono entusiasta di scoprire come sarà accolta in Giappone la Nuova 500. Il mercato nipponico conta già oltre sessantamila, tra proprietari e appassionati, dell’iconica 500, anche nella versione Abarth. Una community in continua crescita che di certo apprezzerà l’evoluzione 100% elettrica e saprà valorizzarla anche nella casa dei colossi dell’ibrido”.

Continua il grande successo della Nuova Fiat 500

Progettata e costruita interamente a Torino, la Nuova 500 è un modello tecnologicamente avanzato, spiccatamente italiano e divertente da guidare. La vettura unisce una propulsione 100% elettrica che assicura efficienza e sostenibilità a uno stile senza tempo.

Il modello ha riscosso molto successo in tutto il mondo, facendo incetta di riconoscimenti: uno dei più prestigiosi è l’ambito premio “Best Car 2021”. La 500 vanta apprezzamenti a 360 gradi ed è riuscita a conquistare sia il favore del pubblico che quello degli esperti nel settore dell’automotive e anche in quello del design.

Il successo di critica e pubblico non è fine a sé stesso, ma va di pari passo con quello commerciale: la Nuova Fiat 500, infatti, si trova al primo posto nella classifica delle auto elettriche più vendute in Italia. Il primato della versione a zero emissioni dell’iconico modello vale alla Fiat una quota di mercato del 15,5%. Questo traguardo acquista un valore ancora più importante perché raggiunto in un momento caratterizzato dall’assenza di incentivi.