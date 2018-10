Fiat 500 Collezione: stile unico per ogni stagione

editato in: da

Il marchio Fiat lancia la nuova 500 Collezione creata per la stagione autunnale, disponibile sia cabrio che berlina.

L’auto oggi è diventata un’icona globale, all’undicesimo anno di vita batte ancora tutti i record vendendo 142.000 esemplari in Europa in otto mesi. In questa versione si presenta con una scelta di abbinamenti di materiali e colori esclusiva, con tetto in vetro di serie e nuove livree raffinate, interni preziosi, logo cromato sul portellone posteriore e cerchi con finiture rame.

Fiat 500 Collezione continua a mantenere autenticità e rilevanza e si presenta oggi nella versione dedicata all’autunno, simbolo dell’eleganza e della creatività del Made in Italy, una continua celebrazione del suo stile e della sua personalità, che sa dare calore grazie ai suoi nuovi abbinamenti di colori e materiali e ai dettagli di classe, realizzati per gli amanti dell’estetica ricercata. Da oggi la vettura si può ordinare in tutte le concessionarie Fiat.

Ancora una volta protagonista nel mondo della moda, con uno spot realizzato in partnership con la testata maschile internazionale L’Uomo Vogue, un’auto che ha ispirato la fantasia di stilisti e artisti che hanno dato vita a serie speciali amate in tutto il mondo. Per citarne alcune, ricordiamo la 500 by Diesel o quella creata con Gucci o ancora la 500 Riva e quelle del 60esimo anniversario.

La nuova 500 Collezione si presenta sia in versione berlina, con il tetto in vetro di serie, sia nella versione cabrio con soft top grigio. Le livree sono inedite, spicca l’abbinamento a contrasto tra Bordeaux Opera e Grigio Carrara, chiamato bicolore Brunello. Modanatura cromata sul cofano anteriore e linea color rame che impreziosisce auto e cerchi in lega di serie da 16’’. Il logo Collezione è scritto in corsivo e spicca cromato sul retro.

Per quanto riguarda gli interni, i sedili sono in gessato nero e bordeaux, logo ricamato e lunetta superiore in vinile nero. La linea color rame appare ancora una volta sulla plancia, in tinta carrozzeria. Oltre all’estetica, Fiat ha dato grande importanza alla tecnologia di serie, per aumentare il comfort e la sicurezza della vettura. La Casa offre il sensore pioggia e crepuscolare e anche quelli di parcheggio.

A richiesta si possono anche avere la radio Uconnect 7’’ HD LIVE, compatibile con Apple e Android, il display TFT 7’’, il navigatore con mappe Tom Tom e il sistema Beats Audio Hi-Fi per gli amanti della musica. La scelta sta anche nelle opzioni di motorizzazione, due propulsori a benzina E6D, un 1.2 da 69 Cv di potenza, disponibile anche con doppia alimentazione, abbinata al GPL, paddle shift e cambio robotizzato Dualogic, oppure il motore TwinAir 0.9 cm3 da 85 Cv.

La nuova Fiat 500 Collezione rappresenta la tradizione del modello, che si presenta al pubblico sempre in nuove vesti, rimanendo fedele al suo stile, ma stupendo ogni volta i clienti, che la amano e la apprezzano da sempre. Questo è dimostrato dal fatto che detiene il primato di vendite in Europa ed è nella top 3 del segmento in ben 11 Paesi.