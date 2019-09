Fiat 124 Spider Abarth: lo Scorpione torna a pungere

editato in: da

Fiat ha presentato la nuova livrea per la Abarth, la 124 Spider proporrà una nuova grafica chiamata ‘Scorpion Sting’.

Si tratta di un omaggio ai 70 anni di Abarth e ai 120 anni di Fiat, il nuovo pacchetto grafico sarà disponibile per tutti gli acquirenti il prossimo anno ad un prezzo di 400 euro circa. La Abarth 124 quindi potrà essere adornata con un nuovo scorpione rosso di grandi dimensioni, posizionato sul cofano motore e da due strisce rosse laterali con incastonato lo scorpione. Sono tutti i nuovi dettagli che Fiat ha annunciato nelle scorse ore riguardanti la nuova 124 Spider, non ci sono dei grandi cambiamenti rispetto alla generazione precedente, è solo questo nuovo Appearance Group Scorpion Sting la grandiosa novità.

Nel dettaglio si tratta di un kit di adesivi, lo scorpione rosso frontale ricorda il leggendario stemma di Abarth e il fondatore Karl Abarth, il cui segno zodiacale era proprio lo scorpione. Forse per il 70esimo anniversario del brand ci saremmo aspettati qualcosa di più originale ma questa è la proposta, che può essere eventualmente abbinata anche al Veleno Appearance Group che comprende anche i tappettini personalizzati verniciati in rosso, insieme alle calotte degli specchietti e agli splitter, sempre di colore rosso fiammante.

Il nuovo kit estetico è molto più aggressivo, il motore turbo benzina a 4 cilindri da 1.4 litri eroga la solita potenza di 164 CV sulla Fiat 124 Spider Abarth e 160 CV sul modello base. La Casa italiana famosa in tutto il mondo comunque continua a produrre anche 3 tipi di allestimento: Classica, Lusso e Abarth. Il prezzo di partenza per il mercato statunitense è pari a 25.390 dollari, invece la versione Lusso costa 28.145 dollari. Il prezzo della Abarth 124 Spider 2020 sale a quasi 30.000 dollari mentre della Urban Edition non si parla proprio del comunicato stampa ed è stata introdotta all’inizio di quest’anno.

Il responsabile globale di Alfa Romeo e responsabile auto Dodge, SRT, Chrysler e Fiat in FCA Nord America, Tim Kuniskis, ha detto che il nuovo kit di adesivi Scorpion Sting Appearance Group offre alla roadster un’estetica da capogiro e un altro modo per personalizzare la Fiat 124 Spider Abarth, divertente da guidare.