Festival di Sanremo, Suzuki è l’auto ufficiale con la tecnologia Hybrid

La prossima settimana prenderà il via la 71^ edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà da martedì 2 a sabato 6 marzo e vedrà nuovamente coinvolta Suzuki come Auto Ufficiale della manifestazione.

Il Festival è, per sua natura, il luogo in cui i cantanti e le stelle della musica internazionale esprimono la massima creatività e Suzuki condivide questa virtù in quanto riproduce, in questo contesto, il quadro ideale per valorizzare il suo approccio unico al tema della mobilità sostenibile.

Non poteva che essere la tecnologia Hybrid di Suzuki la grande protagonista del Festival. Come veri artisti, i tecnici Suzuki escono dagli schemi precostituiti e pensano in modo innovativo, arrivando a proporre una gamma all’avanguardia sui fronti del downsizing e della ibridazione.

Suzuki porterà sul palco del Festival di Sanremo la gamma 100% ibrida e incentivata. Una Vitara Hybrid 1.4 Boosterjet 4WD in allestimento Starview con livrea bicolore Rosso Marrakech e tetto nero e una Ignis Hybrid 1.2 Top automatica di colore Blu Azzorre.

