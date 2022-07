Ferrari, una versione spider da urlo

Fonte: Mansory Mansory presenta la nuova Ferrari F8XX Spider

Mansory, l’azienda tedesca che già conosciamo molto bene, specializzata negli interventi di elaborazione di auto ad alte prestazioni, SUV e vetture di lusso, ha presentato lo scorso anno la sua F8XX, un modello speciale che ha preso come base la già fantastica Ferrari F8 Tributo, trasformandola in qualcosa di davvero eccezionale.

Oggi arriva un’altra grande novità, il modello viene ripresentato nella sua versione a cielo aperto, e molto prevedibilmente è stato chiamato F8XX Spider. La nuova supersportiva del nobile marchio italiano di Maranello arriva dopo altri progetti estremi di Mansory, una F8XX completamente nuova basata sulla Ferrari F8 Tributo, mostro del valore di 236.000 euro.

La Ferrari di Mansory che fa sognare

Il modello ad altissime prestazioni appena realizzato dal preparatore tedesco è chiaramente e inequivocabilmente stato progettato pensando al raggiungimento delle più alte prestazioni e per una costruzione leggera e senza compromessi, in modo da rendere giustizia ai clienti di Mansory, che si aspettano e desiderano proprio queste caratteristiche dal proprio veicolo. Come sempre, la conversione completa del veicolo eseguita dalla Casa non colpisce solo per i suoi elevati requisiti tecnici e per le prestazioni migliorate, ma anche per il suo fascino visivo, il look sportivo rivisitato e unico.

La verniciatura speciale verde opaca con accenti in giallo brillante attira l’attenzione dell’osservatore al primo sguardo; inoltre gli innumerevoli dettagli – realizzati con cura e artigianalità secondo i più alti standard – riescono ad affascinare lo spettatore tanto che la nuova Ferrari F8XX di Mansory è in grado di presentarsi come una vera e propria opera d’arte. In questa conversione la Casa ha usato solo i migliori “ingredienti” della raffinatezza automobilistica: componenti della carrozzeria leggeri in fibra di carbonio, straordinari cerchi sportivi neri e varie modifiche interne realizzate con la migliore pelle, sempre in color verde.

Seguendo una tradizione di oltre 30 anni, il produttore di lusso Mansory realizza le sue componenti tecniche e aerodinamiche per le Ferrari esclusive in carbonio, materiale ultraleggero. Le modifiche più evidenti si vedono nel frontale, il paraurti è oggi ancora più aggressivo grazie alla presenza dello splitter e delle alette aerodinamiche, al posteriore notiamo al primo sguardo un nuovo estrattore. Quest’auto è ancora una volta l’esempio raro ma perfetto di come look stravaganti e standard tecnici elevati possano essere combinati in armonia.

La tecnologia a bordo

Oltre all’aspetto, anche la tecnologia dell’F8 Tributo è stata ampiamente rivista e perfezionata nei dettagli. Mentre il motore centrale V8 produce ben 720 CV e 770 Nm, gli ingegneri del reparto motori interno di Mansory sono stati in grado di aumentare questi numeri già da urlo, per arrivare fino a un impressionante valore di potenza di 880 CV e 960 Nm di coppia, grazie ad ampie modifiche alla gestione del motore e al sistema di scarico. E questo senza modificare la guidabilità e l’ottima risposta del motore di serie. L’auto viaggia fino a 354 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi.

L’abitacolo lussuoso della Ferrari F8XX di Mansory

E infine, diamo uno sguardo agli interni, che meritano tutta la nostra attenzione. Gli specialisti della ditta tedesca hanno saputo ricreare un’atmosfera altamente sportiva, che ancora una volta combina perfettamente funzionalità, comfort e design. L’abitacolo è completamente rivestito in pelle verde con dettagli giallo fluo, e riprende lo standard di lusso che il preparatore offre a tutte le sue trasformazioni complete. L’abitacolo si completa di volante sportivo in pelle, dello stesso materiale son anche i pannelli delle portiere, i sedili e il cruscotto. Tutti elementi che vanno a completare elegantemente il look raffinato e sportivo degli interni.