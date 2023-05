Ferrari utili record, vola la Purosangue

Fonte: iStock Ferrari, numeri record nel primo trimestre 2023.

La Ferrari vola nel 2023: durante i primi tre mesi dell’anno, la Casa di Maranello ha fatto registrare utili da record, chiudendo con ottimi numeri in termini di vendite. Nel primo trimestre le vetture consegnate hanno raggiunto le 3.567 unità: si tratta di un incremento di ben 316 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una crescita del 9,7%.

Ferrari, primo trimestre da incorniciare

Tra i modelli presenti nel prestigioso listino Ferrari, 9 sono dotati di motore a combustione interna e 4 di motore ibrido: quelli con motore classico rappresentano il 65% delle consegne totali, mentre le ibride il 35%. L’obiettivo della Casa del Cavallino rampante è quello di avere, nel 2030, un mix di modelli con i motori a combustione interna al 20%, gli ibridi al 40% e le elettriche al 40%: il primo modello a batteria, secondo la tabella di marcia, dovrebbe arrivare nel 2025.

Uno dei modelli che ha contribuito all’incremento di consegne da parte della rossa di Maranello è sicuramente la Purosangue: in virtù di una domanda senza precedenti per il primo SUV della Ferrari, erano stati sospesi gli ordini, ma l’Ad Benedetto Vigna, nell’analizzare gli ottimi numeri del primo trimestre, ha annunciato la riapertura che porterà a nuove consegne nel corso dei prossimi mesi.

A trainare l’aumento delle consegne nel primo trimestre dell’anno sono stati anche modelli come la Portofino M, la812 Competizione e la Ferrari 296 GTB con il tocco magico di Novitec. Attraverso il comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito web, la Ferrari ha annunciato che sono già iniziate le prime consegne della 296 GTS e della 812 Competizione A, mentre la F8 Tributo ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita. Nel trimestre sono accelerate le consegne della Daytona SP3.

Benedetto Vigna, l’Amministratore Delegato di Ferrari, ha commentato così gli ottimi risultati ottenuti in termini di vendite da parte della Casa di Maranello nei primi tre mesi del 2023: “Un altro trimestre eccezionale per Ferrari, con una crescita a due cifre dei principali parametri, un nuovo record del margine dell’EBITDA al 37,6% e un utile netto di 297 milioni di Euro – ha dichiarato l’Ad del Cavallino Rampante – Il nostro portafoglio ordini si estende al 2025, grazie a una gamma di prodotti che si è aggiudicata importanti riconoscimenti”.

“Abbiamo deciso di riaprire gli ordini per la Purosangue, sospesi in seguito a una domanda iniziale senza precedenti – ha poi rivelato Benedetto Vigna – e abbiamo lanciato la Roma Spider per arricchire ulteriormente la nostra offerta. Siamo in linea con il nostro percorso di elettrificazione, sia nello sviluppo delle vetture sportive, sia delle infrastrutture di Maranello”.

Analizzando il grande exploit in termini di consegna della Ferrari, Benedetto Vigna ha colto l’occasione anche per parlare del lato sportivo del Cavallino Rampante che nel 2023 spera di poter accorciare il gap in Formula 1 con la Red Bull del campione del mondo in carica Max Verstappen:

“I risultati finora sono stati contrastanti – ha ammesso l’Ad della Rosa Benedetto Vigna – questa del 2023 sarà la stagione più lunga della Formula 1. Come abbiamo sempre fatto, continueremo a combattere gara dopo gara con ambizione e umiltà”.