Una Ferrari da sogno ritrovata in un garage

Fonte: Ufficio Stampa RM Sotheby's Un dettaglio della fantastica Ferrari 308 GTB che andrà all'asta

Possedere una Ferrari non è di certo una fortuna che tanti possono vantare di avere. Vetture che, oltre al design e alla bellezza stilistica di grandi firme dell’automotive, portano con sé il carico emotivo di pagine di storia scritte dalla Casa di Maranello. Ma a volte capita anche che chi possiede un’auto del Cavallino Rampante si possa dimenticare di averla in garage. Impossibile?

Per molti, che vorrebbero averla ma non possono permettersela, potrebbe sembrare così. Eppure è quello che è successo, con una rarissima e costosissima vettura della Rossa dimenticata per anni in garage e ora messa all’asta da RM Sotheby’s a Monterey.

La Ferrari dimenticata

Una vettura “dimenticata” in garage, nascosta forse tra scatoloni e oggetti ingombranti che nel corso degli anni hanno fatto sentire il loro peso sulla carrozzeria dell’auto. Così, quasi per caso, in un polveroso box è stata riscoperta una Ferrari 308 GTB, vettura del Cavallino che oggi può valere oro.

Dopo avervi parlato della fantastica Ferrari Enzo venduta all’asta da Fernando Alonso, è infatti arrivato il momento di raccontarvi dell’incredibile storia di una vettura che fu presentata al Salone di Parigi del 1975 e che, oltre ad avere le spalle 58 anni di storia, ha una particolarità che la rende unica nel suo genere.

In un polveroso garage è infatti riemersa la bellissima 308 GTB, modello che ha affiancato la Dino 308 GT4 nella gamma del Cavallino Rampante ed erede spirituale della Dino 246. Una Ferrari che ha, come detto, una caratteristica difficile da reperire altrove e in altre vetture di Maranello, ovvero la carrozzeria in fibra di vetro. Si tratta di una soluzione che la Rossa adottò quasi 60 anni fa con l’obiettivo di ridurre il peso.

Una carrozzeria in vetroresina che però durò ben poco, con la Casa che nel 1977 decise di passare all’acciaio ritornando al peso “originale” per vetture che di per sé, ovviamente, hanno sempre fascino. Così la 308 GTB uscì dalle linee di assemblaggio nel giugno 1976.

Il modello trovato in un garage è dunque unico e particolarmente di valore, con soli 712 modelli prodotti. Ma ad oggi è difficile stabilire quante ancora oggi siano in condizioni accettabili.

Fonte: Ufficio Stampa RM Sotheby's

Le condizioni dell’auto all’asta

E per cercare di aggiudicarsi questo fantastico modello Ferrari, che vale milioni come le precedenti vendute, bisognerà attendere il via dell’asta di RM Sotheby’s tra il 17 e il 19 agosto 2023. Una data cerchiata in rosso dagli appassionati del marchio di Maranello, con la valutazione della 308 GTB che potrebbe schizzare alle stelle. Anche se c’è un grosso “ma”.

Se è vero che si tratta di una vettura con un otto cilindri trasversale da 2.9 litri abbinato a una trasmissione manuale a cinque rapporti, le condizioni non sono di certo ottimali. La 308 GTB, infatti, risente degli anni passati a prendere la polvere e, soprattutto, del peso di scatoloni e cianfrusaglie varie che le sono state appoggiate sopra.

Sul sito di RM Sotheby’s, infatti, si possono notare i segni del tempo sul parabrezza e nella zona anteriore, un risultato che stilisticamente allontanerebbe tutti. Ma attenzione, si tratta pur sempre di una Ferrari unica nel suo genere.

Gli appassionati della Casa del Cavallino Rampante, chiudendo un occhio (o forse anche due), possono infatti aggiudicarsi un’auto la cui potenza era di 240 CV a 6.600 giri/min negli Stati Uniti, dove è stato ritrovato il cimelio, e con un totale di circa 15.428 km alle spalle.

Aprendo il cofano e controllando tutto nei minimi dettagli e scrupolosamente, è possibile inoltre notare motore e cambio originali. Dettagli che contribuiscono all’appeal di una vettura che, nonostante qualche ammaccatura, è un’occasione ghiotta per molti.