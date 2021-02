Ferrari, tre novità in arrivo nel 2021 e l’auto elettrica si farà

editato in: da

La prima Ferrari elettrica arriverà sul mercato entro il 2030. E’ stato John Elkann a rivelarlo rispondendo alle domande degli analisti riguardo la possibilità di vedere una vettura del Cavallino Rampante full electric su strada già nei prossimi anni. “In un decennio vedremo una Ferrari full electric, vogliamo vederla” ha affermato l’amministratore delegato ad interim di Maranello

La Ferrari elettrica non sarà dunque tra i tre nuovi modelli che sono stati annunciati in uscita nel 2021. Tra le nuove vetture potrebbe però esserci la nuova Ferrari Purosangue, il primo SUV di Maranello. La base di partenza del Suv sarà la nuova gamma GTC4, che verrà lanciata poco prima (o subito dopo) il SUV.

Per quanto riguarda invece il powertrain, il punto di partenza per la Casa di Maranello sarà LaFerrari (V12 di 6.262 cc da 800 cavalli). Al debutto il FUV potrebbe avere un motore V8 di 4.000 cc con assistenza elettrica e 700 cavalli di potenza. Al momento non è esclusa una futura variante 100% elettrica.

Novità maggiori sulla prima Ferrari elettrica e suo futuri modelli si potranno avere nel primo semestre del 2022 quando in occasione dei Capital Markets Day verrà presentato il nuovo piano industriale. Nonostante l’impatto della pandemia, il quarto trimestre, in particolare, è stato caratterizzato da una crescita significativa, dai ricavi agli utili. Grazie al risultato nella parte finale dell’anno la Ferrari ha tamponato l’emorragia, chiudendo il 2020 con 9.119 unità consegnate e un -10%.