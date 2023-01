La Ferrari che si ispira a un anello di diamanti e zaffiri

Fonte: Ferrari Emma Hauge: gli interni della sua Ferrari Tailor Made

Ferrari ha realizzato una vettura davvero esclusiva, una nuova 812 GTS che prende ispirazione da uno splendido zaffiro blu. Gli esperti di Tailor Made della Casa di Maranello hanno realizzato la splendida creatura su misura per la cliente: la donna si è emozionata non appena l’ha vista.

Per chi era l’auto? Per Emma Hauge, una grande appassionata e cliente della Casa automobilistica, oltre che dirigente di un’azienda specializzata in analisi dei dati per il settore sanitario. La meravigliosa Ferrari 812 GTS che sembra uno zaffiro ha suscitato lacrime di gioia.

La donna racconta la sua prima cotta, aveva solo 17 anni e si innamorò di quello che definisce lei stessa “un vero schianto italiano”: si trattava di una Ferrari F40, per la precisione. “Un caro amico di mio papà passò a trovarci. Aveva appena comprato una Ferrari nuova di zecca e mi portò a fare un giro”, racconta, mentre le brillano gli occhi. “Il momento più bello è stato quando, sulla strada del ritorno, mi fece guidare nel vialetto di casa”.

Le si illumina ancora lo sguardo quando pensa e ricorda quella Ferrari F40 dalle forme spigolose, e confessa che da quel momento è stata rapita dal desiderio di avere una Rossa tutta sua. Per questo finalmente Emma è riuscita a chiedere agli esperti del Tailor Made di Maranello l’auto dei suoi sogni.

Le Ferrai di Emma Hauge

Dopo aver portato al successo la sua azienda, nel 2014 la donna è riuscita a realizzare il sogno di comprare una Ferrari, e ha scelto una 458 Italia. Dopodiché il suo concessionario Ferrari locale, conoscendo la grande passione della signora Emma, le ha suggerito il Tailor Made. È rimasta affascinata sin da subito, ma ha voluto aspettare di capire quale fosse l’auto giusta: “Volevo qualcosa di fantastico”. Il lancio della 812 GTS l’ha convinta definitivamente: “È questa l’auto che fa per me!”.

Fonte: Ferrari

La visita a Maranello e la creazione della Ferrari unica

“Sono rimasta letteralmente stregata dalla mia visita al reparto Tailor Made”, confessa con un ampio sorriso. Era il suo primissimo incontro dal vivo con una Ferrari 812 GTS.

Emma Hauge arriva a Maranello, come accade spesso, con una chiara priorità in mente: “La caratteristica fondamentale per me era il colore”. Desiderava che la sua prima Ferrari personalizzata fosse intonata a uno stupendo anello di diamanti e zaffiri blu disegnato per lei dal suo gioielliere londinese di fiducia.

L’ampia palette di tonalità disponibili la lascia senza parole. Gli esperti di Tailor Made di Ferrari riescono il giorno stesso ad abbinare il suo amato anello a una tonalità particolare di blu, ribattezzato poi con il suo nome. “Sapevo quello che volevo, perché la 812 GTS è un’auto estremamente classica e bella. Volevo aggiungere dettagli minimal e chic. Ho sempre amato la pelle di Poltrona Frau e il cashmere di Loro Piana”.

Una striscia grigia in lana cashmere corre lungo i profili dei sedili fino alla consolle centrale. “Lo paragonerei a un abito da sera con un’elegante banda sul fianco in un tessuto diverso”. Gli interni sono dominati dal grigio, dal rosso e dal blu, i colori preferiti della sonna. Per la pelle Poltrona Frau dei sedili ha scelto un originale “rosso Amarone”.

“Il rosso, il blu navy e il grigio stanno benissimo insieme. Sono i colori che indosso più spesso, tanto in estate quanto in inverno”, afferma. Un abbinamento messo in risalto anche dai poggiatesta rossi, su cui è ricamato a mano il simbolo del Cavallino Rampante in grigio.

Vedendo la sua Ferrari unica, la signora Emma si è commossa fino alle lacrime: “È un’auto stupenda!”.

Il simbolo del Cavallino Rampante è stato inserito sulla griglia frontale e sul bagagliaio in finitura opaca, anziché la classica versione lucida. Anche gli elementi cromati interni sono opachi, incluse le bocchette dell’aria. La donna è molto soddisfatta: “È andata ancora meglio di come immaginassi. Non potevo credere a quanto fosse bella appena l’ho vista. Ero incredibilmente emozionata”.