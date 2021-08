L’hypercar Ferrari diventa ancora più potente

La Ferrari SF90 Stradale esce dalla fabbrica di Maranello con un sistema di propulsione ibrido plug-in modernissimo: comprende un motore V8 biturbo portato a 3990 cc capace di erogare 780 Cv di potenza e 900 Nm di coppia massima.

Insieme al V8 biturbo ci sono anche tre unità elettriche per un totale di 162 kW pari a 220 Cv: una è posizionata tra il motore endotermico e il cambio, le altre due sono sull'assale anteriore. Le unità elettriche sono alimentate da una batteria dotata di tecnologia Li-ion ad alte prestazioni che garantisce un'autonomia di 25 km in modalità eDrive completamente elettrica, utilizzando solo l'assale anteriore.

I clienti super appassionati hanno chiesto a Novitec di rendere la Ferrari SF90 Stradale, la prima ibrida del Cavallino Rampante, ancora più esclusiva e dinamica. L'azienda tedesca ha raccolto la sfida, iniziando a lavorare sul modello della Casa di Maranello. Il primo passo è stato quello di ottimizzare le prestazioni del motore V8 biturbo tramite un nuovo sistema di scarico e nuovi catalizzatori metallici. Gli ingegneri di Novitec hanno sviluppato una soluzione ad alte prestazioni con catalizzatori metallici a 100 celle e tue terminali di scarico in acciaio con un diametro di 112 millimetri.

Con questo sistema viene ottimizzato il flusso di scarico del bolide ibrido di Maranello, consentendo al V8 biturbo di respirare più liberamente. Lo scarico, inoltre, è stato isolato termicamente così da ridurre le temperature del vano motore e contribuire all'ottimizzazione delle prestazioni, attraverso una placcatura in oro 999 carati che migliora la dissipazione del calore.

L'intervento realizzato da Novitec, azienda che in passato si è spinta fino alla realizzazione di una Ferrari station wagon, aumenta la potenza del sistema ibrido della SF90 Stradale a 1033 Cv, portando la coppia massima a 858 Nm. Le novità, però, non finiscono più: all'interno dell'atelier Novitec di Setten sono già in fase di sviluppo ulteriori aggiornamenti delle prestazioni: si lavora a un kit in carbonio per il miglioramento dell'aerodinamica, a ruote forgiate hi-tec da 20 e 21 pollici e si valuta la possibilità di apportare delle modifiche all'assetto con l'utilizzo di molle sportive.