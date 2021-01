Ferrari Purosangue, il nuovo SUV di Maranello in uscita tra un anno

editato in: da

Ferrari Purosangue sarà il primo SUV del brand di Maranello, una vettura che cambierà senza alcun dubbio le sorti della Casa del Cavallino Rampante, aprendo una nuova era fatta probabilmente di modelli esclusivi e unici, mai visti prima d’ora nella produzione delle “Rosse” più famose al mondo.

A dettare le sorti di un modello così unico e inedito per Ferrari sarà il design. Flavio Manzoni, responsabile del Centro stile di Maranello, lavora al nuovo SUV da quando c’era ancora Sergio Marchionne, dando vita ad uno dei progetti fra i più ambiziosi della storia di Ferrari. È ancora in discussione la scelta del nome con cui il SUV verrà lanciato sul mercato.

Pare infatti che sia Purosangue, ma i dettagli devono ancora essere discussi in sede legale, quindi potremo anche assistere ad un cambio di denominazione. Anche se in effetti Purosangue ha il fascino di un nome che esprime una razza unica, proprio adatta al primo SUV di Ferrari.

I concorrenti non vedono l’ora di vedere la prima “ruote alte” di Ferrari, forse per potersi compiacere del fatto che per una volta la Casa non è arrivata prima in un segmento che oggi è tra i più ambiti e apprezzati sul mercato dell’automotive. Non dimentichiamo però che in Ferrari non amano definire il Purosangue un SUV, denominazione che secondo quel che aveva detto Camilleri non si adattava al brand del Cavallino. Vorrebbero infatti definirlo un FUV, Ferrari Utility Vehicle.

Il nuovo Purosangue (se così si chiamerà) arriverà sul mercato molto probabilmente all’inizio del 2022. La base di partenza sarà la nuova gamma GTC4, che verrà lanciata poco prima (o subito dopo) il SUV. Per quanto riguarda invece il powertrain, il punto di partenza per la Casa di Maranello sarà LaFerrari (V12 di 6.262 cc da 800 cavalli). Al debutto il FUV potrebbe avere un motore V8 di 4.000 cc con assistenza elettrica e 700 cavalli di potenza. Al momento non è esclusa una futura variante 100% elettrica.

Per quanto riguarda le prestazioni, Ferrari mira a lanciare il SUV più veloce al mondo. Una sfida agguerrita con Lamborghini Urus, che raggiunge la velocità massima di 305 km/h. La potenza probabilmente sarà più o meno la stessa, quindi Ferrari dovrà lavorare parecchio sull’aerodinamica del mezzo. Infine guardiamo al prezzo di listino del nuovo SUV Ferrari Purosangue, chiaramente ancora nessuna dichiarazione in merito, ma potrebbe arrivare anche fino a 300.000 euro.

(Fonte: IlSole24Ore)