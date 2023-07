Ferrari presenta il modello più spettacolare di sempre

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Si chiama KC23: è la Ferrari unica al mondo più spettacolare di sempre

Ferrari ha presentato una nuova supercar, che pare essere la più spettacolare di sempre. Al momento si tratta solo di un prototipo, ma presto sarà un modello di produzione. Non ne vedremo una serie, si tratta infatti di una one-off, un’auto unica, che solo una persona al mondo potrà stringere tra le mani.

Un modello all’avanguardia, elegante e pensato per l’uso in pista. È il Centro Stile Ferrari, sotto la guida di Flavio Manzoni, ad aver realizzato il progetto e i disegni per quest’auto da sogno. La Ferrari KC23, è stata denominata così, è stata commissionata da un cliente speciale, appassionato del brand e delle supercar di lusso, molto esigente. Solo un facoltoso collezionista del marchio italiano poteva scegliere di farsi realizzare una vettura così, unica al mondo.

Com’è fatta

La carrozzeria avveniristica si basa sull’architettura di un’auto da corsa. L’aspetto della spettacolare Ferrari KC23 assume due personalità: a tratti angelico, a tratti diabolico. Sono tante le innovazioni che il Centro Stile Ferrari – Progetti Speciali – ha inserito nella sua one-off, quali le prese d’aria ad apertura automatizzata e un’imponente e spettacolare ala posteriore rimovibile.

Il cuore e l’anima di quest’ultima spettacolare creazione del Cavallino Rampante sono gli stessi della Ferrari 488 GT3 Evo, l’auto da corsa più vincente dei 76 anni di storia della Casa. Con oltre 530 vittorie e 119 campionati conquistati, è una base straordinaria per realizzare la Ferrari privata per eccellenza. La nuova Ferrari KC23 è stata pensata esclusivamente per l’uso non competitivo in pista, vista la natura estrema del suo motore V8 biturbo, del telaio e dell’assetto. Bellezza allo stato puro, come se fosse stata scolpita da un unico blocco di metallo.

Le porte ad apertura verticale, come quelle de LaFerrari, aggiungono un ulteriore tocco scenografico a quest’auto speciale, che già a primo sguardo racconta la spettacolarità di un modello unico al mondo. Riprogettati anche i gruppi ottici: quelli anteriori riprendono le linee dell’auto da corsa 499P, che ha appena trionfato alla 24 ore Le Mans, mentre al posteriore troviamo una sorta di lama luminosa dinamica in metacrilato, ispirata alla concept car Ferrari Vision Gran Turismo.

Il colore usato per la one-off Ferrari KC23 è il Gold Mercury, una tinta che cattura l’attenzione, vernice appositamente sviluppata a quattro strati e con base in alluminio. Il metallo liquido in essa contenuto rende la supercar estremamente luminosa quando viene colpita dai raggi del sole, e le permette di cambiare tonalità a seconda del tipo e dell’angolazione della luce.

Gli interni

La struttura dell’abitacolo è quella essenziale di un’auto da corsa, lo sterzo rivestito di pulsanti e il pannello degli interruttori a bilanciere sono una caratteristica tipica delle gare di endurance. Il look degli interni è reso più elegante dai sedili tailor-made sellati in Alcantara.

Ferrari realizza spesso delle esclusive auto speciali e uniche al mondo per i suoi clienti appassionati, ma non sempre le vediamo, non vengono mostrate al pubblico. Stavolta il proprietario svela con orgoglio il progetto eccezionale della sua KC23, sarà l’unico al mondo a possederne una, e ne va fiero. La prima apparizione pubblica della one-off avverrà in occasione del Goodwood Festival of Speed nel Regno Unito da oggi, 13 luglio, a domenica 16. Dal 1° agosto al 2 ottobre sarà poi esposta al Museo Ferrari di Maranello.