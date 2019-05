Ferrari F8 Tributo, il configuratore per creare l’auto dei sogni

editato in: da

Configurare l’auto dei propri sogni è sempre un divertimento eccezionale, e la Casa di Maranello ci dà questa possibilità.

Nelle scorse ore infatti sul sito ufficiale delle Rosse più famose del mondo è apparso lo strumento che ti segue passo dopo passo nella creazione virtuale della Ferrari F8 Tributo dei tuoi sogni. La supercar di Maranello presenta tantissime configurazioni differenti, in modo che ogni utente possa personalizzarla al massimo, come desidera. Si parte con i colori della carrozzeria, si può scegliere il classico Rosso Scuderia, insieme alle altre tonalità di rosso, colori pastello, metallizzati, storici e premium. Vi è poi la possibilità di configurare la propria auto con i cerchi e le pinze che si preferiscono.

Ci sono cerchi forgiati, cromati, opachi o lucidi, diamantati, di diverso colore a partire dal grigio più chiaro al più scuro. Le pinze dei freni si possono scegliere alluminio, nere, blu, rosse o gialle, per poi passare alle componenti della carrozzeria in fibra di carbonio. Subito dopo si ha sotto il naso la scelta dei codini di scarico, da quelli di serie classici a quelli più sportivi, e infine l’utente può creare gli interni come preferisce, partendo dalla scelta dei colori dei sedili e delle tappezzerie fino a decidere il tipo e il colore dei tappetini.

La colorazione classica Rosso Corsa è sicuramente la più apprezzata dai puristi del Cavallino Rampante, si può scegliere anche di creare con il configuratore la propria Ferrari F8 Tributo bicolor, con il tetto di colore nero. L’opzione più sportiva disponibile per gli interni invece è quella con i sedili in carbonio Daytona Racing e il color Cuoio rende l’abitacolo ancora più attraente. Molto belli i tappetini con il logo F8 Tributo ricamato, disponibili tra le scelte del configuratore.

Una volta creata la propria Ferrari F8 Tributo dei sogni, si arriva al riepilogo, che comprende anche la possibilità di contattare direttamente la concessionaria. La nuova Ferrari F8 Tributo è l’auto a motore centrale-posteriore pronta a stupire la clientela, un modello realizzato per celebrare l’iconico motore V8 del Cavallino Rampante, il più potente di sempre, e la massima espressione di questo tipo di auto della Casa. È stato il Salone di Ginevra l’evento scelto per la presentazione della F8 Tributo, vettura che eredita molto dalla 488 GT. Il motore è quello della 488 Pista, in grado di erogare una potenza eccezionale di ben 720 Cv.