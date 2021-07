La Ferrari F40 Blu è stata venduta venduta online ad una cifra record

editato in: da

Una Ferrari speciale è stata venduta ad una cifra da record: si tratta di una F40 Blu, acquistata per oltre un milione di euro, il prezzo più alto mai raggiunto da una vettura per un’asta online in Europa. Prodotta in edizione limitata di 1.337, la Ferrari F40 è un modello iconico della Rossa di Maranello, diventato leggendario per ogni appassionato di automobili: rappresenta l’erede della 288 GTO Evoluzione.

Molto ambita dai collezionisti di tutto il mondo, ogni anno raggiunge quotazioni sempre più alte: il modello caratterizzato dalla livrea blu è stato appena venduto per oltre un milione di euro. L’esemplare in questione apparteneva a Sam Moores, un influencer, pilota amatoriale e fotografo di auto. Il modello, immatricolato nel 1989, in origine era di colore rosso: la tinta blu è stata applicata dalla carrozzeria Zanasi, lo storico esercizio di Maranello.

A volere il cambio di colore è stato lo stesso Moore che dopo averla acquistata nel 2014, aveva il desiderio di personalizzarla, facendo inserire anche la targa con la scritta “F40BLU“. Successivamente l’influencer londinese ha sborsato anche 16.000 sterline per ri-ottenere la Certificazione di Autenticità Ferrari.

La Ferrari F40 Blu è stata messa in vendita dalla prestigiosa casa d’aste Bonhams, la stessa che di recente ha battuto all’asta la Porsche 911 appartenuta a Maradona: il nuovo acquirente ha speso 1 milione e 200.000 euro per accaparrarsela, una cifra che ha permesso al modello del Cavallino rampante di raggiungere il record dell’auto più costosa mai venduta in un’asta online in Europa.

La supercar della Casa di Maranello venne presentata ufficialmente nel 1987: il modello rappresentava un tributo ai 40 anni di attività dell’azienda emiliana. La F40 era dotata di un motore V8 biturbo da 2,9 litri, accoppiato a un cambio manuale a 5 marce.

I numeri della Ferrari F40 sono impressionanti ancora oggi, anche a quasi 35 anni di distanza: una potenza massima di 478 Cv a 7.000 giri/min e una coppia di 577 Nm a 4.000 giri/m. La velocità di punta del bolide del Cavallino è di 326 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 4 secondi.

La F40 BLU è solo l’ultima delle tante Ferrari che ogni anno portano i collezionisti a darsi battaglia: di recente, per esempio, la Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France è stata messa all’asta a una cifra da capogiro da RM Sotheby’s.

Nel mese di febbraio del 2021, invece, sono stati messi all’asta centinaia di cimeli targati Ferrari: tra i lotti più interessanti erano presenti anche i caschi appartenuti al grande Michael Schumacher.