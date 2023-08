Fonte: iStock Il logo della Ferrari.

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo la F250, la prossima hypercar della Ferrari che potrebbe debuttare nel 2024. C’è grande attesa per l’inedito modello del Cavallino Rampante dopo il grande successo ottenuto con Purosangue, primo SUV della Casa di Maranello.

Nel 2021 iniziarono a circolare delle foto spia di una LaFerrari camuffata che si aggirava per le strade di Maranello, nonostante il modello fosse già uscito fuori produzione. A quasi due anni di distanza, Quattroruote rivela che il progetto è qualcosa più di un test: è la F250 che dovrebbe essere l’erede della LaFerrari.

Come potrebbe essere la Ferrari F250

Dalle prime immagini del modello camuffato, si possono notare delle indiscrezioni che aiutano a capire come potrebbe essere la prossima hypercar Ferrari: i fari, per esempio, sono gli stesi della 296 e della SF90. Le superfici sono ancora grezze, ma si può notare la presenza di un gigantesco alettone fisso in coda, simile a quello della SF90 XX.

Le prese e gli sfoghi d’aria sono posizionati in più parti: questa particolarità fa pensare immediatamente a valori record di downforce e all’utilizzo di un powertrain elettrificato. Per quanto riguarda gli interni, il piccolo abitacolo raccolto al centro dovrebbe essere integrato in una monoscocca a carbonio.

Uno degli elementi portanti della nuova Ferrari F250 sarà l’aerodinamica: gli appassionati dovranno prepararsi ad ammirare una “Wing car“, con prestazioni a livelli altissimi in grado di superare i modelli precedenti. Importanti le dimensioni del diffusore, forse le più imponenti mai viste su una Ferrati da strada, mentre i due terminali di scarico, finti, dovrebbero servire a deviare l’attenzione dal vero impianto che probabilmente verrà gestito dallo sfogo centrale.

Si rincorrono rumors anche sul motore della prossima hypercar che finirà all’interno del listino Ferrari: essendo una hypercar, le specifiche saranno elevate. Negli ultimi anni il brand di Maranello si è contraddistinto per repentini cambi di filosofia, passando dal V8 biturbo al V12 elettrificato: la nuova F250 potrebbe adottare un motore V6 biturbo derivato dalla Ferrari 296 e una parte plug-in hybrid.

In base alle indiscrezioni, inoltre, la Ferrari F250 dovrebbe sfiorare quota 1.000 Cv di potenza, sempre con le dovute limitazioni imposte. La Casa del Cavallino Rampante starebbe pensando anche di declinare il modello in altre versioni: una spider e una XX destinata alle piste.

I progetti futuri del Cavallino

Le indiscrezioni relative alla prossima hypercar della Ferrari arrivano in un momento molto propizio per la Casa di Maranello: il 2023 è un anno molto positivo per il Cavallino che ha fatto registrare un record di profitti in termini di vendite.

Durante il periodo che va dal mese di aprile a quello di giugno del 2023, infatti, la Ferrari ha venduto 3.392 unità: il margine ebit che rappresenta il risultato operativo, è aumentato andando a sfiorare quota 30%, un ottimo risultato se confrontato alla quota del 25% ottenuto nello stesso periodo dell’anno precedente.

In attesa di vedere miglioramenti anche sul lato sportivo, magari a partire dal prossimo campionato di Formula 1 vista l’annata deludente di Leclerc e Sainz, a Maranello è stata presentata la Ferrari più spettacolare di sempre: si tratta della KC23, un modello elegante e all’avanguardia, pensato per l’uso in pista. Al momento è un prototipo ma si sta già lavorando per farlo diventare un modello di produzione.