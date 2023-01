Ferrari F2005: il caso della monoposto abbandonata in discarica

Il caso che stiamo per raccontarvi vi stupirà parecchio e sarà un vero colpo al cuore per i veri appassionati di Formula 1, tifosi o meno di Michael Schumacher. Nei giorni scorsi pare infatti che sia stata ritrovata la famosa monoposto F2005 abbandonata in una discarica.

Com’è possibile? Qualunque appassionato e tifoso di Formula 1 vorrebbe avere tra le mani una creatura del genere, dal valore inestimabile. E invece il modello è stato ritrovato abbandonato in mezzo ai rifiuti, come se non avesse alcun valore. Si tratta della F2005 di Michael Schumacher, una fedelissima riproduzione del modello originale, ma insomma, un pezzo davvero speciale.

Nonostante l’incidente che costringe l’ex campione a letto da ormai nove lunghi anni, si continua a parlare di lui e delle sue imprese mozzafiato. Nei giorni scorsi un episodio alquanto increscioso, un amico lo ha fotografato e ha cercato di vendere le sue immagini inedite alla stampa per un milione di euro. Oggi eccoci ancora qui, appare la monoposto con cui ci ha fatto sognare.

La monoposto iconica

Sulla vettura di Formula 1 ritrovata c’è il numero uno, proprio quello che ci riporta immediatamente agli anni in cui Ferrari ha scritto la storia del motorsport, all’inizio degli anni 2000, quando al volante c’erano Schumi e Barrichello e al muretto li seguiva Jean Todt.

È diventata virale sul web la foto che raffigura una delle auto del Kaiser, abbandonata in una discarica a cielo aperto, in mezzo ad altre decine di automobili. A parte l'ala posteriore, che è sparita, la Ferrari F2005 di Formula 1 è ancora in buone condizioni, come in origine, monta anche i suoi pneumatici Bridgestone, ma è lasciata là, senza alcuna cura, addirittura qualcuno vi ha poggiato sopra uno sportello del cofano di un’altra macchina (forse per proteggere almeno gli interni).

La replica da esposizione

La monoposto Ferrari F2005 in questione è una replica da esposizione del modello originale che Michael Schumacher ha guidato per la Scuderia del Cavallino nel mondiale di Formula 1 del 2005. La discarica in cui la vecchia auto è stata ritrovata è in Bulgaria, a Sofia, e appartiene a un rivenditore di auto usate.

Trattata proprio come un vecchio rottame, questo esemplare da esposizione era in mostra, nel 2016, in uno dei più importanti e conosciuti concessionari d'auto della capitale bulgara. Ai tempi era tenuto con molta cura, la monoposto era diventata ovviamente una vera e propria attrazione per gli appassionati e i curiosi. Per questo motivo la monoposto era esposta all’interno di una sorta di recinto di protezione, realizzato con pali e corde, per non permettere alla gente di toccarla e rovinarla.

Nessun compratore interessato

È probabile che la concessionaria che ha tenuto l’auto in esposizione in passato si sia dedicata a un restyling della monoposto di Formula 1, per trovare un acquirente interessato. Nessun appassionato si è fatto avanti per comprare l’auto con cui Schumacher corse (la replica), e quindi la Ferrari F2005 così meravigliosamente tenuta è finita all’interno di un vero e proprio cimitero d’auto.

Passando di lì, le persone si sono rese conto che in mezzo ai veri rottami c’era un pezzo unico e hanno iniziato a fotografare la Ferrari, le cui immagini infatti sono diventate virali sul web. La monoposto meriterebbe senza dubbio un’altra sistemazione, e invece si trova l’, con l’alettone anteriore che penzola, coperta da alcuni sacchi di plastica nera. Che fine farà?