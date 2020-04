Ferrari, entro la fine del 2020 lancerà due novità

editato in: da

Ferrari Roma, la nuova Gran Turismo del Cavallino

La Fase 2 sta finalmente per iniziare, chiaramente le restrizioni rimangono, ma molte aziende possono finalmente riaprire e gli operai e gli impiegati possono rientrare ai loro posti di lavoro, mantenendo le distanze, portando guanti e mascherine.

Siamo tutti rimasti in qualche modo bloccati a causa del lockdown dovuto all’epidemia di Coronavirus, anche Ferrari ne ha “sofferto” e ha dovuto rinunciare, o perlomeno rimandare, alla presentazione dei nuovi modelli tanto attesti e promessi. Le concessionarie sono chiuse ormai da tempo e molti cittadini in tutto il globo sono costretti a restare a casa da settimane, chiaramente in questo clima così unico e pesante, non è di certo il momento adatto per presentare e lanciare sul mercato nuove auto.

Non appena la situazione rientrerà e ci si potrà spostare almeno all’interno della propria Regione, quando si tornerà a una vita “quasi normale” (sempre stando attenti e rispettando le misure di sicurezza) allora la Casa di Maranello è pronta a lanciare le sue novità, entro la fine del 2020 il Cavallino dovrebbe presentare due auto inedite.

Enrico Galliera, Direttore Commerciale e Marketing Ferrari, aveva già confermato la cosa parlando ad Autocar, durante la presentazione della meravigliosa Ferrari Roma che abbiamo tutti ammirato; le sue parole: “Abbiamo sempre in programma di fare qualcosa di più, lanceremo due nuovi modelli entro la fine dell’anno”. Chiaramente poi tutto è rimasto bloccato a causa della chiusura degli stabilimenti per limitare la diffusione del Coronavirus.

A quanto sappiamo oggi, molto probabilmente dal 4 maggio la produzione potrebbe riprendere, le restrizioni in Italia dovrebbero diminuire, e quindi anche Ferrari potrebbe ricominciare a produrre, ritardando magari solo di qualche mese il lancio delle novità. Un’altra delle novità più importanti e annunciate da tempo è che la Casa di Maranello entrerà anche in un nuovo segmento, quello dei suv, nel 2022, con il lancio sul mercato di Ferrari Purosangue. Ma le novità non finiscono qui.

Galliera ha infatti dichiarato anche: “Potenzialmente ogni segmento ci interessa, con l’avvertenza che la Ferrari è nel mercato delle auto sportive di lusso. Quando guardiamo a nuovi segmenti, dobbiamo tenere a mente l’anima ed il posizionamento del marchio Ferrari, questa è la nostra unica limitazione. Ci sono alcuni segmenti naturali, come le auto sportive e GT, ma possiamo guardare agli altri purché siano coerenti con il nostro DNA”.