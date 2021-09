In Ferrari da Roma a Capo Nord in 49 ore: l’impresa da record

editato in: da

Ferrari F8 Tributo, ecco la nuova supercar del Cavallino

Sono più di 4.400 i chilometri che dividono la nostra capitale, Roma, da Capo Nord. È Fabio Barone il pilota che ha deciso di percorrerli sfidando il tempo, con un’impresa da record. Ha infatti ‘scommesso’ di impiegare meno di 49 ore per questo lungo viaggio, guidando una Ferrari F8.

Il pilota dichiara: “L’idea è nata ispirandoci a una impresa raccontata su una rivista storica della Fiat del lontano 1953”. Seguiremo la vicenda. Tutto inizia proprio oggi, sabato 4 settembre alle ore 17, Barone partirà dai Fori Imperiali di Roma insieme al suo co-pilota Alessandro Tedino. Il pluricampione guiderà la Ferrari F8 Tributo per oltre 4.400 chilometri, provando a battere Google Maps.

Uno dei partner del viaggio incredibile sarà il Centro Commerciale Porta di Roma, il Direttore Filippo de Ambrogi sottolinea: “Si tratta di un progetto impegnativo e innovativo, seguito da tanti appassionati, per questo noi offriremo ai nostri clienti la possibilità di seguire la diretta dell’impresa attraverso la Control Room con impianto Ledwall che sarà allestita in Galleria. Inoltre saranno tanti i gadget dei partner oltre che ci sarà la possibilità di partecipare a un concorso per vincere un giro sulla bellissima Ferrari F8 Tributo, protagonista della sfida”.

Per la prima volta dal restauro potremo vedere la straordinaria Fiat Balilla 508 del 1932, sarà esposta al centro commerciale per l’occasione. Si tratta dell’auto guidata dai 4 ragazzi che, nel 1953, organizzarono una simile spedizione a Capo Nord e in Lapponia. Ma non è tutto, nell’area espositiva del centro commerciale, che diventerà in questi giorni un piccolo e temporaneo museo, ci saranno due creature simbolo del made in Italy, le due Vespa Piaggio, usate per viaggi altrettanto significativi a Capo Nord nel 2014.

Una volta che Barone terminerà il suo percorso record di 4.400 km, anche la Ferrari F8 Tributo (la supercar da brividi) verrà esposta. Il pilota che sfiderà il tempo è Fabio Barone, classe 1972, tre record mondiali di velocità su Ferrari. A supportarlo più di 30 professionisti.

Una sfida molto ambiziosa, che il conducente commenta in questo modo: “L’idea è nata ispirandoci ad un’impresa raccontata su una rivista storica della Fiat del lontano 1953 in cui quattro giovani audaci a bordo di una Balilla partirono da Roma e giunsero fino a Capo Nord, tornando nella Capitale dopo 45 giorni di viaggio. Per l’epoca, questo viaggio fu una vera e propria impresa. Da qui l’idea di bissare l’iniziativa, declinandola con protagonisti del Terzo Millennio: riuscire a percorrere la distanza che la vettura virtuale di Google Maps afferma di coprire in 49 ore in un lasso di tempo inferiore mantenendo, ovviamente, i regolari limiti di velocità in ogni nazione”.