Una Ferrari così non l’avete mai vista

Un nuovo bolide fatto di mattoncini è in arrivo nel garage di Lego Technic, gli amanti delle supercar potranno così sedersi al posto di guida dell’ultimo capolavoro della Ferrari, la nuova Daytona SP3 Lego Technic, un modello da 3.778 pezzi ricco di dettagli e funzioni che incarnano l’abilità ingegneristica e il design elegante della supersportiva di cui abbiamo parlato di recente.

Il nuovo modello eccezionale Lego Technic

Per catturare l’essenza dello spirito da corsa, che è il cuore del marchio Ferrari, il nuovo modello Lego Technic in scala 1:8 vanta un cambio sequenziale a 8 rapporti funzionante con paddle shifter, un motore V12 con pistoni mobili e straordinari cerchi laccati argento. I fan possono avvicinarsi ancora di più all’azione ricreando il design elegante e l’aerodinamica della Ferrari Daytona SP3 mentre realizzano questo modello che la Casa ha appena presentato in versione ufficiale.

Le portiere si aprono “a farfalla” e svelano gli interni eleganti con un abitacolo perfettamente ricreato seguendo la supercar originale. Vediamo il logo del Cavallino Rampante che fa bella mostra di sé sul volante. Questa nuova aggiunta alla serie di vetture straordinarie Lego Technic misura oltre 5,5 pollici (14 cm) di altezza, 23 pollici (59 cm) di lunghezza e 9,5 pollici (25 cm) di larghezza quando è completamente costruita.

Le dichiarazioni ufficiali della Casa

Parlando del modello strepitoso, Niels B. Christiansen, Lego Group CEO, ha dichiarato: “Questo modello è una testimonianza della ricerca dell’eccellenza che è alla base dell’etica Ferrari e Lego Group. Nessun dettaglio è stato trascurato nel design e come persona con un background ingegneristico, sono sbalordito dall’attenzione ai dettagli e dalla precisione del modello su così piccola scala. Siamo incredibilmente fortunati e soddisfatti di poter collaborare con la Ferrari per aiutare i fan a trasformare i loro sogni in realtà mentre costruiscono questo straordinario esempio di eccellenza”.

Flavio Manzoni, Chief Design Officer di Ferrari, risponde: “È stato un grande piacere collaborare con il Lego Group su questo modello, una straordinaria replica della nostra supercar Daytona SP3 in edizione limitata. Grazie a questa ricreazione magnifica realizzata con elementi Lego, i fan della Ferrari e dei mattoncini più famosi al mondo possono ora costruire quest’auto pezzo per pezzo e sentirsi partecipi del processo di assemblaggio, con l’opportunità di esporre il modello finale nelle proprie case, dove potranno farne apprezzare la bellezza”.

Lego Technic Ferrari Daytona SP3: quando sarà disponibile

A partire dal 1° giugno 2022 sarà possibile acquistare la nuova supercar esclusivamente nei Lego Store a livello globale, e poi in molti altri rivenditori in tutto il mondo dal 1° agosto 2022.

Per i fan più sfegatati, Ferrari e Lego Group hanno aperto le loro porte per offrire agli appassionati una sbirciatina dietro le quinte del design del modello in un esclusivo libro che approfondisce l’innovazione e l’eccellenza ingegneristica che unisce entrambi i marchi e offre uno sguardo più da vicino al processo collaborativo di concettualizzazione, progettazione e produzione del modello, con interviste ai designer del Gruppo Lego e Ferrari e al proprietario del Gruppo Lego di terza generazione Kjeld Kirk Kristiansen. Il libro sarà disponibile esclusivamente sul sito ufficiale, in una tiratura di 5.000 copie.