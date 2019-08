Ferrari, doppia big news: due nuovi modelli entro la fine dell’anno

editato in: da

Una doppia notizia scuote il mondo dell’automobilismo: entro la fine del 2019, sono in arrivo due nuovi modelli di Ferrari.

Cresce a dismisura l’attesa da parte degli appassionati che non vedono l’ora di ammirare le nuove due rosse della casa di Maranello. Il primo verrà svelato in occasione dell’evento “Universo Ferrari” che si svolgerà nel mese di settembre. Per il secondo bisognerà aspettare un po’ di tempo in più ma arriverà comunque entro la fine dell’anno.

A dare l’annuncio è stato direttamente Louis Camilleri, l’amministratore delegato della Ferrari. In concomitanza con la conference call di chiusura dei risultati finanziari della Casa di Maranello, ha dichiarato: “Ci stiamo preparando a lanciare un nuovo modello per settembre, in occasione dell’evento Universo Ferrari – ha spiegato l’Ad della rossa – in più ne arriverà un secondo entro la fine dell’anno. Siamo molto fiduciosi riguardo queste due nuove Ferrari“.

La notizia arriva in seguito al consuntivo del secondo trimestre del 2019 che si è rivelato estremamente positivo per la Ferrari. La Casa di Maranello registra un +8,6% in termini di ricavi netti, per un totale di 984 milioni di euro. L’utile netto è di 184 milioni di euro, corrispondente al +14%. I dati comunicati nella conference call di chiusura del periodo che va dall’1 aprile al 30 giugno 2019, fanno registrare anche un ammontare di 2671 unità consegnate, grazie soprattutto ai modelli 812 Superfast e Portofino.

Numeri importanti ai quali si aggiungono le stime che indicano il raggiungimento di ricavi per oltre 3,5 miliardi di euro nei prossimi mesi. A contribuire al momento di grazia che sta vivendo il Cavallino Rampante, è stato anche il lancio della super coupé ibrida SF90 stradale, svelata alla fine del mese di maggio. Un esemplare che ha già conquistato gli appassionati e sta regalando molte soddisfazioni in termini di vendite, come spiegato dallo stesso Camilleri: “La SF90 Stradale è piaciuta tantissimo, è stata apprezzata e siamo ottimisti sulla possibilità che gli ordini possano accelerare ulteriormente”.

Il presente e il futuro della Ferrari è dunque sempre più roseo. Dopo il lancio della SF90 Stradale, arriveranno altri due nuovi modelli entro la fine del 2019. E successivamente, sarà la volta dell’attesissima Purosangue. Dopo il Suv, la rossa inizierà a concentrarsi con grande attenzione anche verso un esemplare completamente elettrico che dovrebbe arrivare a partire dal 2022.