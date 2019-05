Ferrari aumenta le vendite grazie al successo della Portofino

editato in: da

Ormai anche le Case automobilistiche di lusso puntano sempre più tutto sui suv, mezzi di grandioso successo sul mercato oggi.

Per fare un esempio, Lamborghini ha aumentato le vendite generali dell’azienda grazie ai numeri ottenuti dalla commercializzazione del nuovo grande suv Urus, che piace molto alla clientela. Questo non è appunto il caso di Ferrari però, che al momento non ha ancora avuto bisogno di questi veicoli per incrementare le vendite e che continua a registrare un crescendo di immatricolazioni nonostante il futuro suv Purosangue non sia ancora sul mercato oggi. Un’auto che, secondo quanto si dichiara sul web, probabilmente arriverà tra qualche anno, c’è ancora da attendere quindi, e che ha l’obiettivo di allargare il portfolio di modelli della nota Casa di Maranello e di aumentare le vendite.

Quello che possiamo dire oggi guardando i dati di vendita del Cavallino Rampante è che il primo trimestre del 2019 è andato decisamente bene, sono state immatricolate ben 2610 auto di Ferrari. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono 482 unità in più, quindi un incremento del 23%, per niente male. Il grande merito di questi risultati dobbiamo darlo alla Ferrari Portofino, la supercar che attrae molto e che è anche la più economica, se così si può dichiarare, tra quelle proposte dalla Casa oggi.

I modelli con motore V8 vedono un aumento delle vendite del 30.6% e le auto con V12 invece del 4.1%. La gamma 488 invece ha registrato bassi volumi di vendita, la Spider e la GTB si stanno avvicinando al loro ciclo di vita e la Pista invece sta cercando di farsi strada con la Pista Spider. Per quanto riguarda il settore V12 invece abbiamo in prima linea la 812 Superfast.

La crescita di Ferrari non riguarda solo l’Europa ma si è estesa in tutto il mondo, anche in America le vendite sono aumentate del 26.5% e in EMEA del 9.6%, in Asia-Pacifico si è registrato un incremento del 29.3%. Cina, Taiwan e Hong Kong sono i Paesi in cui il Cavallino Rampante ha ottenuto i risultati più sbalorditivi, un aumento del 79.2% delle vendite del brand. Ferrari continua a far bene e ad affermarsi sul mercato automobilistico con successi incredibili.