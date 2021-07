La versione limousine a 8 posti della Ferrari 360 Modena

editato in: da

Nel Regno Unito c’è qualcuno che per divertimento ha deciso di unire due passioni, quella per le Ferrari e quella per le limousine, creando un modello più unico che raro: una Ferrari 360 Modena convertita a limousine. L’esemplare è stato messo in vendita a 167.000 euro.

Nata nel 1999 dalla mitica matita di Pininfarina, la Ferrari 360 Modena ancora oggi è considerata una delle auto più iconiche della Rossa di Maranello: il suo design è inconfondibile e intramontabile. Proprio per questo, qualche appassionato potrebbe storcere il naso di fronte alla Modena trasformata in limousine in Gran Bretagna.

L’auto, verniciata in Rosso Corsa Ferrari, presenta cerchioni aftermarket da 19 pollici, fari fumé e splitter dello stesso colore della carrozzeria. Le portiere, proprio come capita spesso nelle supercar “allungate”, sono ad ali di gabbiano su entrambi i lati: questa soluzione serve a facilitare l’accesso a un abitacolo che pur essendo lungo e spazioso, è molto basso.

Il lavoro svolto sulla Ferrari 360 Modena trasformata in limousine è stato fatto a regola d’arte: la minigonna laterale, per esempio, è perfettamente integrata con il resto della carrozzeria. La trasformazione operata sulla Rossa di Maranello ha portato il modello ad arrivare fino a 8 posti a sedere, compresi il guidatore e il passeggero anteriore: una classica conformazione da limousine.

L’autore della trasformazione non ha fornito indicazioni dettagliate sul motore: si è limitato a specificare che il motore è un benzina abbinato a un cambio semiautomatico. Molto probabilmente, comunque, sotto la Ferrari Limo dovrebbe battere il propulsore 3.6 V8 aspirato capace di erogare 400 CV di potenza e 373 Nm di coppia, lo stesso presente sulla rara Ferrari 360 Modena con cambio manuale venduta all’asta nel 2019.

La Ferrari 360 Modena limousine è stata messa in vendita nel Regno Unito al prezzo di 167.000 euro. L’annuncio specifica che il modello in questione non può essere esportato in qualsiasi Paese. Non si tratta della prima volta che una Rossa di Maranello viene trasformata in limousine.

Nel 2008 un’altra Ferrari 360 Modena, con carrozzeria nera, venne modificata in una limousine e venduta a 250.000 dollari, quasi 210.000 euro al cambio attuale. Nel 2020, inoltre, un’altra versione del Cavallino Rampante in perfette condizioni venne acquistata per 399.999 dollari australiani che corrispondono a circa 250.000 euro.

Tralasciando il mondo delle Limo, invece, di recente una Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France è stata messa all’asta da Rm Sotheby’s: un vero e proprio gioiellino che potrebbe raggiungere il prezzo di 10 milioni di euro.