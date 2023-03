La Ferrari 296 GTB con il tocco magico di Novitec

Fonte: Novitec Il tuner tedesco ha rilasciato la prima versione del kit di elaborazione per la sportiva ibrida di Maranello

Lanciata sul mercato nel 2021, la nuova Ferrari 296 GTB è solo uno degli ultimi esempi di come la Casa di Maranello sfrutti le soluzioni tecnologiche sviluppate per la monoposto di Formula 1 su veicoli stradali. Nella progettazione dell’erede della F8 Triturbo, in particolare, i tecnici del Cavallino Rampante hanno attinto a piene mani dal know how del reparto corse per realizzare un power train ibrido efficiente e potente allo stesso tempo.

Partendo da questa base, i progettisti di Novitec hanno lavorato sodo per realizzare un kit di elaborazione che fosse capace non solo di migliorare ulteriormente le prestazioni della due posti sportiva di Maranello (compito piuttosto arduo, visti gli 830 cavalli di potenza “nativa”) ma anche di dare un pizzico di aggressività e sportività in più a un veicolo nato per regalare scariche di adrenalina a chiunque salga a bordo. Il risultato, neanche a dirlo, è di altissimo livello.

Più sprint per il motore

Come accennato inizialmente, per i tecnici del tuner tedesco non deve esser stato semplice migliorare ulteriormente le prestazioni della berlinetta sportiva del Cavallino Rampante. Il sistema ibrido della Ferrari 296 GTB è composto dal V6 biturbo e dal propulsore elettrico è infatti capace di sviluppare la bellezza di 830 cavalli di potenza (663 cavalli dal motore endotermico e 167 dall’elettrico) e una coppia di 750 Nm.

Il kit di elaborazione Novitec è comunque riuscito nel suo compito, rendendo ancora più potente la Ferrari 296 GTB. La differente calibrazione delle turbine e le varie componenti meccaniche realizzate ad hoc (come catalizzatori metallici e un sistema di scarico in acciaio inossidabile o Inconel) permettono alla berlinetta di Maranello “ritoccata” da Novitec di sprigionare 868 cavalli di potenza, bem 36 in più rispetto alla versione uscita di fabbrica. Inoltre, montando delle farfalle controllate attivamente, chi si trova al volante potrà anche regolare il sound a proprio piacimento.

Fonte: Novitec

Ma non è tutto: Novitec sembra pronta già a rilasciare un aggiornamento per il proprio kit di elaborazione, grazie al quale aumentare ulteriormente il numero di cavalli. Stando alle indiscrezioni in arrivo dalla Germania, in questo modo la Ferrari 296 GTB sarebbe in grado di avvicinarsi alla soglia dei 1.000 cavalli di potenza.

Fedele all’originale, ma non troppo

Sul fronte estetico, invece, i designer teutonici sono ancora al lavoro su un kit di personalizzazione. Al momento, al kit di elaborazione del motore e degli scarichi è possibile abbinare alcuni dettagli estetici che non incidono troppo sul design originale della Ferrari 296 GTB. Volendo, ad esempio, è possibile scegliere un sistema di scarico placcato oro, che farà risplendere i terminali quando illuminato dalla luce diretta del sole.

Il tuner tedesco offre anche ruote aftermarket con cerchi esclusivi progettati dallo specialista Vossen. Stando al sito web Novitec, i cerchi sono disponibili in varie misure e in varie colorazioni, per un totale di oltre 70 combinazioni disponibili tra le quali scegliere. Le molle sportive opzionali rendono ancora più aggressiva, nell’aspetto e nella tenuta di strada, la berlinetta della Casa di Maranello.

Non manca, ovviamente, la personalizzazione per gli interni. Ed è qui che si vede maggiormente la mano dei designer Novitec. Sedili e plancia possono essere infatti rifiniti in qualunque colore desiderato, permettendo così di dare un tocco del tutto personale alla Ferrari 296 GTB.