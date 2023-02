Ferrari, il 2022 un anno da record: i numeri

Fonte: iStock Numeri da record per Ferrari nel 2022

Nonostante la crisi del settore automobilistico, che ha colpito – con pesi differenti – tutti i brand del comparto, Ferrari continua nella sua crescita senza sosta. Anche il 2022, terminato con un bilancio negativo e con una serie di problemi per l’automotive, è stato molto positivo per il Cavallino Rampante.

Il 2022 di Ferrari si è concluso con numeri da record, le immatricolazioni totali sono state 13.211 con consegne in tutto il mondo, che hanno segnato una crescita per il brand pari al 18,5%.

Il premio per i dipendenti Ferrari

Anno da vero primato per Ferrari, e non solo per il numero di auto vendute, ma anche per i ricavi netti: la Casa è passata da 4,27 miliardi di euro del 2021 a 5,09 miliardi di euro. Una crescita pari al 19,3%. Il successo della Casa del Cavallino Rampante, conosciute per le Rosse più potenti al mondo, non ha fine.

Dal punto di vista finanziario, possiamo dichiarare ottima anche la crescita dell’utile netto, che nell’anno appena concluso ha raggiunto quota 939 milioni di euro, aumentando del 13% rispetto al 2021 (quando l’utile si era attestato sugli 833 milioni di euro). Questi risultati da primato consentiranno all’azienda di riconoscere il premio annuale di competitività ai dipendenti, pari a 13.500 euro.

L’AD Benedetto Vigna dichiara: “Lo scorso anno si è concluso con risultati finanziari eccezionali che hanno stabilito nuovi record in tutte le metriche, come un utile netto di 939 milioni di euro e una generazione di free cash flow industriale di 758 milioni di euro. Questi dati pongono le basi per un 2023 ancora più forte, alimentato da una persistente domanda elevata dei nostri prodotti in tutto il mondo”.

E continua: “Nonostante il complesso scenario macroeconomico globale, guardiamo avanti con grande fiducia, incoraggiati dai numerosi segnali e risultati di un’azienda in evoluzione. Stiamo innovando costantemente i nostri prodotti e processi, avvicinandoci ai nostri obiettivi di decarbonizzazione. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione, alla volontà di progresso, all’apprendimento continuo, al focus e alla fiducia che contraddistinguono le nostre persone”.

I mercati di Ferrari

L’Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) è il mercato principale di Ferrari, dove vende la più alta quota di veicoli. Nel 2022 sono stati in tutto 5.958, in aumento dell’8,5%. L’America sta al secondo posto, con 3.447 immatricolazioni lo scorso anno – in aumento del 21,8% – e in seguito vengono i paesi dell’Asia Pacifico (Apac) con 2.264 auto vendute e un buon +17,1%.

Cina, Hong Kong e Taiwan sono quelli che hanno ottenuto una crescita maggiore: +72,6%, con 1.552 auto di Ferrari consegnate.

Tra le Ferrari più vendute ci sono la Portofino M da 620 cavalli e le SF90 Stradale e Spider, buoni anche i risultati della 296 GTB e della 812 Competizione.

Le previsioni per il 2023

Quest’anno Ferrari ha intenzione di lanciare sul mercato ben quattro nuovi modelli, come ha dichiarato Vigna. Non abbiamo assolutamente alcun dettaglio a riguardo, nessuna informazione in più. Quindi non ci resta che attendere gli sviluppi dei prossimi mesi.

Molto probabilmente la Casa lavorerà per realizzare un’erede della LaFerrari (abbiamo visto di recente un modello unico all’asta), potremmo vedere inoltre una nuova variante della Ferrari Roma – si parlava della cabrio – altro ancora non sappiamo. La Ferrari elettrica arriverà, ma non prima del 2025.