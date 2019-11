Fca vince un prestigioso premio con Lancia, Fiat e Alfa Romeo

editato in: da

Non solo premi per le auto, anche quelle storiche. Il gruppo FCA continua a fare incetta di riconoscimenti e, dopo aver visto trionfare la Fiat Duna nel concorso riservato alle migliori auto storiche, porta a casa anche il prestigioso Key Award 2019 e Key Award Radio 2019.

Il Key Award è uno dei più importanti concorsi riservati alla comunicazione commerciale veicolata attraverso la TV, il cinema, il web e dispositivi mobili. Arrivato alla 51esima edizione, il Key Award 2019 ha premiato il gruppo FCA per alcuni degli spot pubblicitari ideati e realizzati nel corso dell’anno che sta per concludersi. Il prestigioso premio è stato conferito al gruppo torinese anche per la versione radiofonica della manifestazione, il Key Radio Award 2019. In entrambi i casi, la giuria ha premiato la creatività degli spot pubblicitari Fiat, Lancia e Alfa Romeo.

Nello specifico, il video “Black and Noir – Note di Stile” dedicato alla serie speciale Lancia Ypsilon Black and Noir è risultato vincitore nella categoria “Trasporto ed energia”, bissando così il successo ottenuto a settembre nella sedicesima edizione del premio “Press, Outdoor & Promotion Key Award”. Insomma, lo spot diretto dal regista Federico Brugia per la casa di produzione The Family, con arrangiamento musicale firmato da Flavio Ibba per la Red Rose Productions, è da più parti riconosciuto come uno dei migliori del settore automotive del 2019.

Per Alfa Romeo, invece, arriva il Key Award 2019 nella sezione “Spot Web e Mobile”. In questo caso è stato premiato il video “The Next Level of Joy”, realizzato per promuovere la potenza e il comfort di guida dell’Alfa Giulia e Alfa Stelvio in versione quadrifoglio. Lo spot, ideato per web e dispositivi mobili, è stato diretto dal regista Lino Russel per la Casa di Produzione Movie Magic.

Il terzo e ultimo Key Award 2019 è stato invece assegnato al marchio Jeep per la campagna pubblicitaria “Terrains Juve”, ideata e realizzata per celebrare la partnership tra il marchio statunitense del gruppo FCA e la Juventus, squadra di calcio sempre di proprietà della famiglia Agnelli. La campagna è stata realizzata da Leo Burnett sia per la TV sia per il web ed è stata “trasmessa” in tutto il mondo. In particolare, la versione da 60 secondi è stata ottimizzata per essere trasmessa in streaming video sul web e sui social network.