Alfa Romeo 8C, FCA vende due esemplari unici

FCA ha deciso di mettere in vendita due esemplari unici di Alfa Romeo: la 8C competizione e la 8C spider.

Due veri e propri capolavori di arte moderna su quattro ruote saranno messi in vendita da FCA Heritage che ha dato deciso di mettere in commercio una Alfa Romeo 8C Competizione e una Alfa Romeo 8C Spider. Si tratta di due modelli che non hanno mai lasciato lo stabilimento ed hanno percorso pochissimi chilometri.

L’Alfa Romeo 8C Competizione disponibile sul mercato è un esemplare che risale al 2007, l’anno in cui è iniziata la sua produzione da parte dell’Azienda automobilistica italiana e si è protratta fino al 2010. La vettura è stata prodotta in appena mille esemplari, suddivisi in 500 coupé e 500 spider. Realizzata per sostituire l’Alfa Romeo SZ, la 8C Competizione fu opera del designer tedesco Wolfgang Egger e venne svelata per la prima vola al pubblico già nel 2003, durante il Salone dell’automobile di Francoforte. Il motore è un Ferrari F136 V8 di derivazione Ferrari-Maserati che sviluppa una potenza massima di 450 CV.

L’altro esemplare messo in vendita da FCA Heritage, invece, è un’Alfa Romeo 8C Spider del 2010. Come per la 8C competizione, anche la spider è stata prodotta in serie limitata: dal 2009, la Casa del Biscione ne ha realizzati appena 500 esemplari. Venne presentata per la prima volta nel 2005 al concorso di eleganza di Pebble Beach e poi ufficialmente al salone dall’Automobile di Ginevra nel 2008, con un colore bianco inedito. Realizzata dalla Carrozzeria Marazzi, l’Alfa Romeo 8C Spider monta un motore V8 da 32 valvole e da 450 CV, al quale è abbinato un cambio robotizzato a 6 rapporti.

Le due versioni della 8C hanno permesso ad Alfa Romeo di vincere diversi riconoscimenti internazionali nel corso degli anni. Nel 2004 e nel 2006, hanno vinto il “Design Award for Concept Cars & Prototypes”, destinato alle concept car e ai prototipi automobilistici. Nel 2008, invece, vennero premiate con il Best Design Award. La versione spider, infine, è stata eletta da Top Gear come Auto più bella del mondo nel 2010.

FCA Heritage, prima di mettere in vendita i due gioielli, è intervenuta con il programma Reloaded by Creators, effettuando un restauro completo delle vetture. Non è stato ancora comunicato il prezzo, ma dovrebbe essere elevato, visto che la 8C Competizione e la 8C Spider costavano rispettivamente 170.000 e 200.00 euro.