Da Fiat a Jeep: sconti ad agosto su tutte la auto FCA

Non c’è solo l’Ecobonus auto a fare da traino per il settore automotive. La misura governativa, la cui dotazione da 50 milioni è andata esaurita nel giro di una settimana, è infatti accompagnata da iniziative dei singoli produttori che arrivano anche a raddoppiare gli incentivi garantiti dallo Stato.

Ne sono un esempio le iniziative del gruppo FCA che, dopo il successo della campagna Live Week (45.000 coupon scaricati e 2.000 vendite) della scorsa primavera, prova a fare il bis con Summercard. Anche in questo caso, chi vuole acquistare un veicolo del produttore italo-statunitense non dovrà far altro che completare una semplice procedura online, grazie alla quale avrà la certezza di “bloccare il prezzo” del veicolo prescelto per un periodo di quasi 8 settimane. Chi decide di aderire a Summercard di FCA, infatti, potrà scegliere di finalizzare l’acquisto fino al 30 settembre 2020.

Esattamente, però, cosa prevede la Summercard di FCA? I vantaggi di natura economica sono molteplici: gli utenti potranno godere di un forte sconto sul prezzo di listino e finanziamenti concessi a tassi e condizioni particolarmente vantaggiose. A seconda del modello scelto, gli sconti arrivano fino a 20 mila euro, mentre in caso di finanziamento concesso da FCA Bank la prima rata potrà essere pagata a giugno 2021.

Nel dettaglio, chi decide di comprare un veicolo Fiat potrà avere uno sconto fino a 6.500 euro sul prezzo di listino. Per i veicoli Alfa Romeo, invece, sono previste scontistiche dedicate per ogni modello: fino a 10.000 Euro per Giulietta, 7.000 Euro per Giulia e 8.500 Euro per Stelvio. Condizioni addirittura più vantaggiose per chi vuole acquistare un SUV Jeep: grazie a Summercard, i clienti potranno beneficiare di un bonus sino a 20.000 Euro su Grand Cherokee e 10.000 Euro su Cherokee. Per Lancia Ypsilon i vantaggi raggiungono la cifra di 4.000 euro.

Per poter scaricare la Summercard – una vera e propria cartolina di classici luoghi di vacanze italiane – non si dovrà far altro che collegarsi al sito web del produttore (fiat.it, alfaromeo.it, jeep-official.it e lancia.it), completare la procedura web riempiendo i campi del form online e ottenere così il coupon prescelto. La Summercard potrà essere generata fino a fine agosto, mentre per “spendere” il proprio coupon ci si potrà recare in una delle concessionarie del gruppo FCA si avrà tempo fino al 30 settembre.