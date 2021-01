FCA rinnova la gamma 500: allestimenti inediti per tutti

editato in: da

Tantissime le novità di quest’anno per la Famiglia Fiat 500, le possiamo vedere negli allestimenti, nei colori e negli interni; tutta la gamma è inoltre caratterizzata da una nuova strategia che rende ancora più immediata e facile la scelta dell’auto e risponde alle esigenze di mobilità specifiche di ciascun cliente.

Le nuove Fiat 500, 500X e 500L sono prodotti molto diversi tra loro per vocazione, forma e carattere, ma condividono la stessa matrice: l’iconica Fiat 500. Con oltre 3 milioni di unità vendute dal 2007, la Famiglia 500 ha riscosso grande successo nel corso degli anni.

Fiat 500 (lanciata nella sua versione elettrica lo scorso anno) viene proposta oggi in cinque nuovi allestimenti, trasversali sui tre modelli:

Cult , un tributo al mondo pop tipico di 500, per chi cerca stile e iconicità senza compromessi sul prezzo;

, un tributo al mondo pop tipico di 500, per chi cerca stile e iconicità senza compromessi sul prezzo; Connect , per chi è alla ricerca di una connettività democratica e facile, il modo migliore per restare sempre connessi al proprio mondo con stile;

, per chi è alla ricerca di una connettività democratica e facile, il modo migliore per restare sempre connessi al proprio mondo con stile; Dolcevita , è esclusivo di 500 e dedicato agli amanti di uno stile di vita glamour e ispirato agli Anni Cinquanta;

, è esclusivo di 500 e dedicato agli amanti di uno stile di vita glamour e ispirato agli Anni Cinquanta; Cross , per chi vuole evadere dalla città e godersi avventure con la propria famiglia;

, per chi vuole evadere dalla città e godersi avventure con la propria famiglia; Sport, ideale per un target giovane e dinamico.

La palette colori della versione Cult si arricchisce dell’ esclusiva livrea “Arancio Sicilia”, nuovi tessuti dei sedili blu, con monogramma FIAT sulla seduta centrale; la plancia è nel nuovo colore “Techno Blu”. Le scelte estetiche sono coerenti tra 500 e 500X.

L’allestimento Connect è dedicato a chi vuole rimanere sempre connesso. Di serie il sistema infotainment Uconnect da 7” con radio DAB e Apple CarPlayTM e Android AutoTM, nuovi sedili “Flashy” abbinati all’inedita finitura della plancia color Argento Opaco. Su 500 vediamo il Cruise Control, il volante sportivo con comandi integrati, i cerchi in lega da 15” e i fendinebbia; nuova livrea dedicata bicolore Grigio Pompei/Nero Vesuvio. Su 500X i sedili sono neri, il volante è in techno pelle, e i cerchi in lega sono da 17”. La 500L Connect offre coppe ruota nere da 16” e specchi laterali in tinta con la carrozzeria.

La 500 Dolcevita ha uno stile glamour, dettagli estetici pregiati, è pensata per agli amanti del design. Nuova la fascia plancia bodycolor e inediti i dettagli esterni cromati, il tetto in vetro, i sensori di parcheggio e i cerchi in lega da 15”. Su richiesta è disponibile la livrea è bicolore Bianco Gelato/Grigio Lunare, con badge Dolcevita.

La 500X Cross invece è pensata per evadere dal traffico cittadino. Nuovi sedili con fascia centrale con trama Camouflage e inserti in vinile e, di serie, i cerchi in lega da 18”, barre sul tetto e aria condizionata automatica. Da oggi anche la nuova gamma della 500L è disponibile nell’accattivante look crossover. Ma il top di gamma è rappresentato dall’allestimento Sport, look esclusivo, unico e inconfondibile. Stile e personalità al top, esaltati dalla nuova livrea Grigio Matt, disponibile su richiesta, e dal badge Sport dedicato.

Di serie cerchi in lega da 16”, nuovi sedili elettrosaldati, climatizzatore automatico, nuova plancia Titanio, TFT da 7” e fendinebbia. Arricchita nello stile anche la 500L Sport, con cerchi in lega da 17”, Autonomous City Brake, specchietto elettrocromico, interni specifici in Black Technoprene, vetri oscurati e ambient light. La 500X invece adotta cerchi in lega da 18” in nero brunito lavorato, o cerchi da 19” a richiesta, e livrea specifica Grigio Moda opaca.

I nuovi allestimenti possono essere ulteriormente arricchiti e personalizzati grazie a specifici pacchetti di accessori. La nuova gamma 500 (abbiamo visto anche la 3+1 lo scorso anno) è equipaggiata con i motori Hybrid da 70 CV e 1.2 69 CV LPG, Euro 6D-Final. La 500X è offerta con due propulsori a benzina, Firefly da un litro e 120 CV e 1,3 litri da 150 CV, e due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV. La 500L è disponibile con i propulsori Euro6D-Final a benzina da 1,4 litri e 95 CV o turbodiesel 1,3 Multijet da 95 CV.