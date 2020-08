FCA lancia il pick-up più potente del mondo: Ram TRX

editato in: da

Tutto pronto per l’arrivo sul mercato di Ram TRX, il pick-up più potente del mondo. Il brand del gruppo FCA, a quattro anni di distanza dalla concept car che ha anticipato la sua uscita, ha finalmente lanciato il modello con prestazioni da supercar che segna il debutto del pianale sul quale nascerà la Grand Wagoneer, la futura ammiraglia di Jeep.

Il pick-up di serie del marchio americano è il truck più veloce e più potente in circolazione. Il modello, infatti, è dotato di un motore V8 a benzina da 6.200 cv sovralimentato e accreditato di una potenza di 702 cv e 881 Nm di coppia.

Con la configurazione che vede l’unità motrice abbinata a un cambio automatico a otto velocità e ad un sistema di trazione integrale focalizzato per l’utilizzo fuoristrada, il pick-up raggiunge livelli di prestazioni da autentica supercar. Il nuovo Ram TRX ha una velocità massima di 190 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,5 secondi.

FCA punta molto sul TRX dopo che il Pentastar V6 3.6 con eTorque del pick-up di successo RAM 1500 ha vinto il premio come miglior sistema di propulsione del 2020. A livello estetico, il nuovo modello di Ram presenta ruote da 18 pollici abbinate a pneumatici Goodyear Territory All-Terrain da 35 pollici appositamente progettati per il TRX. Nella griglia anteriore, impreziosita da sottili fari a Led, è presente la mega scritta Ram. Per il paraurti anteriore è stato scelto l’acciaio resistente.

Il posteriore è equipaggiato con parafanghi più larghi, fanali posteriori a Led e paraurti in acciaio con intagli per il doppio sistema di scarico che presenta punte da 127 mm di diametro. Presenti anche i ganci di traino sovradimensionati e le luci di ingombro tra il portellone e il paraurti. Il Ram TRX segna il debutto del nuovo pianale che verrà utilizzato per realizzare Gran Wagoneer, la futura ammiraglia della nuova gamma inedita di Jeep del 2021.

Se l’esterno di TRX appare minaccioso, l’abitacolo è molto lussuoso e confortevole. Ram mette a disposizione dei clienti tra diverse finiture interne che si distinguono per i materiali in tessuto e in vinile di alta qualità. Previsto anche un allestimento con soluzioni in fibra di carbonio disponibile in una fase successiva al lancio.

La produzione del Ram TRX avverrà nella fabbrica Sterling Heights in Michigan. I prezzi sono in linea con le potenzialità del pick-up che negli Stati Uniti è considerato il top di gamma del settore: la base è di 60.000 euro, circa 14.000 euro in più del Ford F-150.