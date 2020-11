FCA Heritage, l’atelier si rinnova: storia antica, look moderno

editato in: da

Heritage Hub: alla scoperta del nuovo museo FIAT

L’atelier di restauro e certificazione di FCA Heritage è appena stato inaugurato con tutte le sue novità. Qui si eseguono i servizi più apprezzati dagli appassionati di auto storiche: dalla Certificazione di Autenticità agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione, fino al restauro integrale.

Le Officine Classiche sono state ampliate e completamente rinnovate nell’aspetto esteriore e nella disposizione degli spazi, si tratta di un prezioso fiore all’occhiello del dipartimento di FCA che tutela e valorizza il patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth. Roberto Giolito, Head of EMEA FCA Heritage, ha dichiarato: “Il rinnovo delle Officine Classiche segna un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con crescente slancio, continuando a riportare in vita il nostro patrimonio automobilistico. Ed è proprio questa la principale mission di FCA Heritage: valorizzare e non solo celebrare, far vivere e non solo custodire i gioielli ereditati dalla nostra storia. Si tratta di un retaggio che ancora oggi ispira i modelli di domani, certo più sostenibili e connessi, ma che non possono fare a meno di quella bellezza italiana che da sempre contraddistingue le nostre opere d’arte a quattro ruote”.

Le Officine Classiche sono state rinnovate e oggi rendono omaggio al famoso comprensorio industriale di Mirafiori, il più grande complesso di FCA nel mondo. Sulle pareti dell’atelier sono state inserite suggestive immagini storiche della produzione nello stabilimento torinese e grafiche contemporanee, insieme a foto che ritraggono alcune delle vetture più iconiche di Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth. L’ambiente è molto accogliente e raffinato.

Le Officine Classiche sono attive dal 2015 nell’ex Officina 83 di Mirafiori, occupano ora una superficie di circa 6.000 metri quadrati, rispetto ai 900 originari. Si eseguono tutte le attività di riparazione, restauro e certificazione delle auto storiche dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth, sia quelle dei collezionisti privati sia quelle appartenenti alla preziosa collezione di FCA Heritage.

Per le lavorazioni vengono usati i dati di produzione e i disegni tecnici originali di ogni modello, custoditi negli archivi aziendali che, insieme all’esperienza del team di specialisti, garantiscono interventi accurati e fedeli. Nelle Officine Classiche si svolgono anche le attività legate alla Certificazione di Autenticità. Dopo aver analizzato la vettura storica e averne verificato i dati di produzione e le specifiche tecniche, FCA Heritage attesta l’autenticità dell’auto d’epoca e ne esprime il valore.