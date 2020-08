FCA conferma una gamma inedita per Jeep nel 2021

editato in: da

La gamma di Jeep si arricchisce con un quattro nuovi modelli in arrivo. Il primo in ordine di tempo sarà un E-SUV full size di grandi dimensioni con tre file di sedili. La conferma è arrivata direttamente da parte di FCA che ha annunciato il lancio delle nuove Jeep nel corso di una conference call andata in scena alla fine del mese di luglio.

Continua l’offensiva di Jeep in tutti i segmenti del mercato. Il marchio offre modelli che spaziano dal SUV compatto Renegade a quelli di maggiori dimensioni, garantendo sempre la massima affidabilità. Il lancio dell’atteso nuovo E-SUV precederà di qualche mese il grande ritorno alle denominazioni Wagoneer e Grand Wagoneer, modelli che fino al 1991 erano sinonimo di fuoristrada di lusso e che Jeep tornerà a usare a partire dal secondo trimestre del 2021, probabilmente spostando il suo brand sempre più verso il mondo premium.

Le novità non finiscono più: nel terzo trimestre del prossimo anno, inoltre, è in programma il lancio della nuova generazione di Jeep Grand Cherokee che avrà lo stesso pianale dell’Alfa Romeo Stelvio. Proprio da quest’ultimo modello dovrebbe derivare l’inedito SUV full size che farà il suo debutto all’inizio del 2021.

Dalle prime indiscrezioni che filtrano, il nuovo E-SVU la nuova Jeep sarà un’automobile imponente, come quelle che piacciono soprattutto nel mercato nordamericano, caratterizzata dalla presenza di tre file di sedili. Il modello sarà dotato di un impianto di sospensioni pneumatiche. Grazie al sistema Jeep Quadra Lift, inoltre, sarà possibile utilizzare un assetto basso per i viaggi autostradali.

Questo sistema sarà di grande aiuto, andando a contribuire al comfort de all’aerodinamica della vettura, arrivando a una altezza da terra di quasi 28 cm in modalità off-road. Ancora non è dato sapere quali dei nuovi modelli Jeep verranno prodotti nello stabilimento FCA di Melfi, la prima fabbrica Jeep a ciclo completo fuori dal Nord America.

In attesa di conoscere gli esemplari del 2021, il marchio di FCA ha presentato da poco le nuove ibride Renegade e Compass 4xe: i SUV con i consumi più bassi di sempre mai prodotti da Jeep, grazie all’utilizzo della tecnologia ibrida plug-in che oltre a offrire una guida a zero emissioni, assicura una grande autonomia insieme a una grande facilità di ricarica.