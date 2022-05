Eurovision: sul palco la nuova Fiat 500 by Bocelli

Eurovision, la prestigiosa manifestazione torna in Italia, dopo 31 anni, all’insegna del tema “The Sound of Beauty”. In gara artisti provenienti da 40 Paesi, un appuntamento storico a cui un marchio come Fiat non poteva certo mancare, la Casa simbolo globale del Made in Italy, che da sempre pone attenzione ai giovani.

Lo storico brand torinese, come sappiamo, da sempre propone auto accessibili, connesse, innovative e rispettose dell’ambiente. In questo contesto sono state presentate anche le numerose iniziative realizzate dal marchio per l’Eurovision 2022. Eligio Catarinella, Country Manager Fiat e Abarth, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di partecipare a Eurovision, un contest di musica internazionale che accenderà i riflettori su Torino e sulla Nuova 500, il modello elettrico più venduto in assoluto in Italia e la city car elettrica più venduta in Europa. Da sempre Fiat è vicino ai giovani, intercettandone il mutamento nei gusti e nelle diverse esigenze di mobilità, inclusa la crescente attenzione alla sostenibilità”.

E ha aggiunto: “Per questa nuova generazione la risposta è la Nuova 500, espressione della dolce vita italiana intesa come bellezza, ecologia, musica e gioia di vivere. E sul palcoscenico dell’Eurovision salirà la versione top di gamma Nuova 500 “La Prima by Bocelli”, la prima city car al mondo dotata della tecnologia “Virtual Venues” di JBL per un’esperienza audio senza paragoni”.

La Nuova 500 “La Prima by Bocelli”

Un modello speciale, di cui abbiamo già parlato, che sarà esposto all’interno del foyer del PalaOlimpico, sede ufficiale della gara canora. Gli spettatori degli Eurovision avranno così la possibilità di scattarsi una foto nell’abitacolo e condividerla sui social, entrando in stretto contatto con la top di gamma e provando l’esclusivo JBL Premium Audio mastered by Bocelli. Un vero e proprio impianto audio premium da 320 W di potenza totale, dall’architettura raffinata e dalle prestazioni ottimali, ma anche semplice e immediato nell’utilizzo.

Un sistema che si integra perfettamente nell’auto senza alcun impatto sullo spazio interno o del bagagliaio. Per rendere questo nuovo impianto audio JBL a misura di Nuova 500, la Casa torinese si è avvalsa dell’esperienza del tenore vivente più popolare al mondo, il Maestro Andrea Bocelli, e ha scelto come colonna sonora della comunicazione il nuovo singolo “Tempo” di Matteo Bocelli.

Eurovision e Fiat insieme

La Nuova 500 “La Prima by Bocelli” è molto affascinante, la vediamo all’Eurovision village, allestito nello storico Parco del Valentino di Torino, un luogo simbolico ad accesso gratuito per cittadini, turisti e ospiti dell’evento. Fino al 14 maggio, presso lo stand Fiat tutti i visitatori possono provare una vera e propria un’esperienza immersiva alla scoperta della versione top di gamma della Nuova 500.

Ognuno avrà la possibilità di ascoltare con le proprie orecchie la potenza e la raffinatezza del JBL Premium Audio mastered by Bocelli. E non è tutto, perché all’interno dell’area espositiva il pubblico può anche assistere alle performance di band emergenti che potranno fare un test drive sulla Nuova 500. Gli ospiti possono anche registrare un’esibizione di Karaoke e condividerla sui propri canali social. E i momenti più belli vissuti sullo stand animeranno i social di Fiat fino alla finale dell’Eurovision.

Durante tutta la manifestazione, nell’area espositiva ci sarà il personale dedicato ad illustrare le nuove modalità delle vendite sul web e, fino al 30 giugno, sarà disponibile un bonus di 500 euro sull’acquisto online di Nuova 500. Bastano pochi click e una manciata di secondi per prenotare e acquistare Nuova 500 con tutti i comfort e le garanzie degli acquisti online.