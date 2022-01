Esemplare unico di Citroen Ami firmata da Massimo Alba

Ami 100% ëlectric è una vettura unica, in grado di interpretare la creatività e l’innovazione della Casa. Un mezzo che si distingue per il design originale e il carattere moderno, che risponde alle nuove esigenze di mobilità e di impatto ambientale. Un veicolo diverso da tutti gli altri, dalle dimensioni ultracompatte e dai volumi unici, che vanta un approccio grafico inedito e personalizzabile.

La mobilità sostenibile a bordo di Ami 100% ëlectric

Ami è una soluzione di mobilità accessibile che si guida a partire dai 14 anni con la patente di categoria AM, innovativa anche nel suo processo di acquisto, che si completa online. Offre una tipologia di mobilità 100% elettrica, è il veicolo ideale per gli spostamenti quotidiani, garantisce un’autonomia fino a 75 chilometri e una velocità massima di 45 km/h. Si presenta con una lunghezza di soli 2,41 metri e un diametro di sterzata di 7 metri, elementi vincenti per parcheggiare senza difficoltà anche negli spazi più stretti e per muoversi con agilità nel traffico urbano. Ami è un veicolo facile da usare per tutti, e anche molto semplice da ricaricare, bastano tre ore da una presa di corrente standard.

Possiamo definire Ami come la vettura ‘anticonformista’, presenta linee originali e una perfetta simmetria, un carattere forte e consapevole, dallo stile unico. È agile e compatta, pratica per due persone sedute una di fianco all’altra. Tante le possibili personalizzazioni, molto ampia infatti la scelta di accessori ed elementi decorativi.

Massimo Alba personalizza Ami

Massimo Alba, designer indipendente, ha deciso di personalizzare la sua Ami, portando per la prima volta il suo stile nel mondo della mobilità, avvicinando l’auto all’universo creativo delle sue collezioni di abbigliamento, lusso invisibile senza tempo. Nell’esemplare unico “Ami by Massimo Alba” il design è valorizzato dall’estro creativo dell’artista, spinto dal desiderio di trasformarla in un “monolite” scultoreo. La carrozzeria è reinterpretata in nero matt, elegante e discreta, che le dona un carattere urbano, in linea con lo stile contemporaneo di Massimo Alba.

Spiccano degli elementi di personalizzazione di colore arancione, in netto contrasto con la carrozzeria. È possibile vedere infatti la firma dello stilista, in posizione centrale nella parte posteriore dell’auto, e anche la frase “perfect is boring”, sulle portiere: è l pensiero del designer sull’opportunità di ognuno di noi di esprimere liberamente la propria identità.

Alessandro Musumeci, Marketing Manager Citroën Italia, dichiara: “In linea con la nostra firma di Marca ‘Inspired by You’, Ami 100% ëlectric rappresenta la risposta concreta e rivoluzionaria di Citroën alle nuove sfide della mobilità in città e dell’impatto ambientale e incarna perfettamente la filosofia della Casa che, da sempre, trae ispirazione dai suoi clienti, attenta alle evoluzioni della società e ai nuovi stili di consumo. Si rivolge a una clientela diversificata, alla ricerca di un oggetto di mobilità agile e compatto, sostenibile, dal design unico e originale, ideale per vivere facilmente la città con stile ed energia. Siamo orgogliosi che i nostri clienti ne apprezzino le sue caratteristiche e che la vogliano personalizzare in maniera esclusiva”.

Massimo Alba aggiunge: “La nostra memoria, diceva Gabriel García Márquez, rimuove dal loro posto i momenti amari e li dipinge di un altro colore, per tornare poi a rimetterli dove non dolgono più. I momenti che resteranno con noi per sempre nascono in modi molto diversi. Uno dei sogni ricorrenti legati alla mia infanzia è la Citroën Ami 6 color carta da zucchero. I colori sono importanti per me, sono in un certo senso la mia vita; il mestiere che ho scelto di fare, il direttore creativo, è fatto di colori. Ho immaginato una Ami nera matte, simmetrica, una piccola nave spaziale che potesse portarmi sulla luna, come nel libro di Jules Verne che mi aveva fatto sognare da bambino, che ho letto a mio figlio appena è stato abbastanza grande”.

E ha aggiunto: “La Francia che sento dentro di me è fatta di emozioni, e quelle automobili diverse da tutte le altre mi hanno insegnato fin da bambino che si può fare le cose diversamente dagli altri, che le regole valgono solo se accetti di farle valere anche per te. E che la perfezione sta nell’occhio di chi guarda”.