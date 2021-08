L’esclusiva Bentley prodotta in 5 esemplari: prezzo sconosciuto

editato in: da

La Bentley Mulsanne Grand Limousine Mulliner è una versione particolare dell’ammiraglia di lusso oltremanica, progettata dagli ingegneri della divisione che si occupa della personalizzazione del marchio. I cinque modelli ripristinati dalle officine aziendali e destinati agli Emirati Arabi Uniti, diverranno così un’edizione esclusiva.

La Bentley Mulsanne è andata fuori produzione dal 2020 quando il brand inglese, che nello stesso anno ha realizzato il record di fatturato, ha deciso di porre la parola fine al prodotto a causa della perdita di clienti e alle emissioni assai elevate. Da qui la decisione di sviluppare il SUV di lusso Bentayga. Recentemente il ramo Mulliner’s ha realizzato una variante speciale e molto esclusiva, lussuosa ed unica nel suo genere.

Sulla base del modello originale, i prodotti modificati misurano circa un metro in più di lunghezza, mentre l’altezza è aumentata di 79 millimetri, per offrire comfort ulteriore per la testa dei passeggeri che si accomodano nella zona posteriore. Ciò sulla base di una specifica richiesta di dotare la vettura di quattro sedili che potessero soddisfare maggiormente i clienti; i progettisti hanno tratto ispirazione dai jet privati, posizionando due poltrone opposte al senso di marcia.

In riferimento alla carrozzeria, Bentley fa sapere che saranno presenti cinque configurazioni disponibili, con la doppia colorazione Maroccan Blue unitamente a dettagli in argento. I cerchi in lega misurano 21 pollici.

All’interno del veicolo e situato tra le poltrone posteriori, è presente un refrigeratore per bottiglie esclusivo. Il cruscotto è dotato inoltre di tre orologi particolari che segnano l’ora del Regno Unito, l’orario locale e la temperatura esterna. Il climatizzatore è automatico e indipendente in ogni postazione, per permettere al singolo passeggero di regolare la temperatura che più preferisce. Infine non manca una paratia in vetro azionabile elettronicamente, che funge da separatore tra la parte anteriore e posteriore.

La Mulsanne Grand Limousine Mulliner presenta un telaio e sospensioni realizzate ad hoc, mentre il motore a benzina è un V8 biturbo da 6,75 litri con potenza massima di 512 CV e coppia massima di 1.020 Nm. Il prezzo non è noto: soltanto gli interessati che contatteranno il rivenditore di Bentley negli Emirati Arabi Uniti sapranno con certezza il valore di questo gioiello davvero unico.