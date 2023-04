EQE, la versione più versatile dei SUV Mercedes

Fonte: comunicato stampa Nuova Mercedes-EQ EQE SUV è il più versatile dei SUV elettrici della Casa della Stella

La quarta della sua specie. Nuova Mercedes-EQ EQE SUV è infatti la quarta vettura della Casa di Stoccarda a essere progettata e realizzata sulla piattaforma elettrica EVA (acronimo di Electric Vehicle Architecture), dedicata alle vetture di segmenti superiori come berline e SUV di medie e grandi dimensioni.

Arrivata dopo EQS Berlina, EQE Berlina ed EQS SUV, la EQE SUV (presentata in anteprima mondiale lo scorso agosto) condivide con la “sorella” e le “cugine” diverse caratteristiche. Ma per molte altre se ne differenzia, acquisendo un carattere e una personalità unici. Più versatile e maneggevole rispetto alla EQE Berlina, lo Sport Utility Vagon della Casa della Stella garantisce un’abitabilità fuori dal comune.

Caratteristiche tecniche alla mano, EQE SUV è uno dei modelli più ampi e spaziosi del suo segmento, nonostante dimensioni esterne non eccessive. Insomma, un’auto che si lascia guidare piacevolmente sia nel traffico cittadino sia nelle lunghe percorrenze.

Attenzione ai dettagli

Nella progettazione di Nuova EQE SUV, ingegneri e tecnici di Stoccarda non hanno lasciato nulla al caso. Sia da un punto di vista aerodinamico, sia da quello del comfort di guida.

Nonostante l’elevato volume di carico e lo sbalzo posteriore corto, il SUV tedesco vanta un coefficiente aerodinamico Cx di 0,25, tra i più bassi della sua categoria. Merito di un’attenzione maniacale nella progettazione del sottoscocca e dell’apporto fondamentale del parabrezza piatto, delle rientranze e della linea del tetto.

Lo stesso lavoro di cesello è stato compiuto per garantire un’ottima abitabilità coniugata a grande maneggevolezza e guidabilità. Nonostante sia più piccola della EQE Berlina, la EQE SUV ha interni spaziosi e comodi, ideali per lunghi viaggi in pieno relax. Non solo: il passo corto, le varie soluzioni meccaniche adottate e la specifica taratura dell’assetto garantiscono un piacere di guida di alto livello.

Soluzioni hi-tech per tutti i gusti

Sul fronte degli equipaggiamenti, Nuova EQE SUV offre soluzioni adatte ai gusti più disparati. L’ENERGIZING AIR CONTROL e L’ENERGIZING COMFORT sono sistemi pensati per rendere più confortevoli e piacevoli anche i viaggi più lunghi, mentre la tecnologia DIGITAL LIGHT per i fari rende ogni viaggio più sicuro.

Impossibile non citare, poi, l’MBUX Hyperscreen, lo schermo touch da più di 140 centimetri che ricopre tutta la plancia dell’auto e dal quale è possibile controllare facilmente ogni singola funzionalità della vettura.

Fonte: comunicato stampa

E tramite gli aggiornamenti OTA (acronimo di Over-the-air) sarà possibile sbloccare nuove funzionalità anche dopo l’acquisto dell’auto. Le soluzioni OTA saranno disponibili nel Mercedes Me Store e integrate e ampliate con il passare dei mesi.

Autonomia da maratoneta

La batteria agli ioni di litio da 90 kWh, unita a un’aerodinamica particolarmente efficiente e alla concezione modulare della trazione, permettono alla EQE SUV di garantire un’autonomia degna dei migliori maratoneti. Il SUV elettrico della Casa di Stoccarda ha un’autonomia di 590 chilometri (ciclo WLTP), con la possibilità di ottenere decine di chilometri di autonomia aggiuntiva con pochi minuti di ricarica presso le stazioni con sistemi rapidi a corrente continua.

Grazie alla Navigazione con Electric Intelligence, poi, potrai programmare il tragitto dei tuoi spostamenti in base alle colonnine di ricarica che incontrerai lungo il percorso. La tua Mercedes-EQ EQE SUV ti suggerirà eventuali deviazioni o quando fermarti, così da arrivare a destinazione senza patemi d’animo.