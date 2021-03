L’elettrica a tre ruote più veloce del mondo

editato in: da

È già stata definita l’auto elettrica a tre ruote più veloce del mondo, una nomina di tutto rispetto che lo porta ad essere il “triciclo” più osservato dell’intero globo. Parliamo di Daymak Spiritus, il nuovo veicolo annunciato dalla Casa canadese che combina prestazioni di livello a un design particolare, già sulla bocca di tutti.

Il nuovo tre ruote, presentato lo scorso anno, è il primo di sei modelli della linea Avvenire di Daymak pronti a debuttare sul mercato. Dopo Terra, la prima ebike al mondo a pannelli solari, anche l’innovativa Spiritus si affaccia al mondo della mobilità elettrica con ottimismo e grandi speranze. Disponibile nelle versioni Ultimate e Deluxe, l’EV è prenotabile online a partire dal conveniente prezzo di lancio di 19.995 dollari fino alla più costosa versione da 149.995 dollari.

Il modello Ultimate, che può raggiungere una velocità massima di 209 km/h, deve la sua potenza a un design a trazione integrale con un picco di 147 kW (197 CV). La batteria da 80 kWh gli consente poi di avere un’autonomia nominale di 482 km, mentre la batteria da 36 kWh della versione Deluxe assicura “soltanto” 300 km di autonomia. Quest’ultima declinazione del veicolo, che raggiunge una velocità massima di 137 km/h, ha una potenza nominale inferiore di 75 kW (100 CV), ma non è stato specificato se la trazione sia anteriore o posteriore.

Se il modello economico, il Deluxe, va da 0 a 100 km/h in poco meno di 7 secondi, la potenza della versione Ultimate gli consente di raggiungere la stessa velocità in appena 1,8 secondi. Punto d’incontro dei modelli è la dotazione di quattro airbag, delle cinture di sicurezza a tre punti e di un piccolo pannello solare per la ricarica che, come già visto col rivoluzionario modello di Aptera, aumenta sempre più l’autonomia del mezzo. A rendere più dispendiosa la versione Ultimate sono poi la carrozzeria in fibra di carbonio, la ricarica wireless, la guida autonoma e l’apertura automatica delle portiere.

Spiritus, descritto come un veicolo elegante, silenzioso e altamente efficiente, è stata presentata come una All-Electric che ha nella comodità una ulteriore chiave di valore, che permette alla Casa di allargare il target anche ai consumatori che cercano un veicolo confortevole per i viaggi. L’obiettivo, da parte dell’azienda canadese, è portare al massimo la produzione degli impianti di Toronto e rendere i modelli disponibili sul mercato entro il 2023.