È un’elettrica la più venduta al mondo: non era mai successo

Fonte: 123RF L'auto più venduta al mondo nel 2023 è elettrica: Tesla Model Y

Grazie ai dati raccolti da UNRAE o JATO Dynamics e altri, siamo costantemente informati su quelle che sono le auto più vendute in Europa e nel mondo nei vari periodi dell’anno. Sbirciamo spesso le classifiche infatti, per vedere quali sono i modelli preferiti dagli automobilisti, secondo i dati ufficiali.

L’auto più venduta al mondo

Di recente abbiamo scoperto quali sono state le auto più vendute al mondo nel 2022 (dati JATO) ma anche le auto più vendute in Europa nel mese di aprile 2023. E oggi scopriamo invece una notizia straordinaria: per la prima volta nella storia, l’auto più venduta al mondo è un’elettrica. E indovinate un po’ di che modelli si tratta? È una delle più famose tra le varianti a zero emissioni, prodotta dalla Casa automobilistica di Elon Musk: la Tesla Model Y, che secondo i dati di JATO – nei primi tre mesi del 2023 – ha registrato in tutto 267.200 unità vendute, in 53 Paesi differenti.

Numeri alti per un modello elettrico, che hanno infatti consentito alla Model Y di battere delle concorrenti agguerrite e rubar loro il trono. Ai vertici delle graduatorie globali infatti da anni ci sono dei modelli di Toyota.

Le auto più vendute nella storia

Quali sono state le auto più vendute al mondo nella storia? Prima della Tesla Model Y, quali altri modelli hanno conquistato questo importantissimo titolo a livello mondiale? Lo vediamo:

Toyota RAV4: 2021-2022

Toyota Corolla: 2019-2020

Ford F-150: 2016-2018

Toyota Corolla: 2005-2015

Volkswagen Golf: 2000

La Tesla Model Y è la regina del primo trimestre del 2023, con un totale di 267.200 immatricolazioni in tutto il mondo. Per la prima volta in vetta c’è un’elettrica, che è riuscita a spodestare la Toyota Corolla, che ritroviamo comunque in seconda posizione, avendo registrato 256.400 unità vendute; al terzo posto sul podio c’è la Toyota Hilux con 214.700 auto consegnate a livello globale.

La stessa auto che oggi vediamo in vetta, lo scorso anno aveva conquistato la terza postazione nella classifica delle vetture più vendute al mondo, dietro alle due reginette di Casa Toyota, la Corolla e la RAV4, la più venduta in assoluto nel 2022, con 1.016.000 di immatricolazioni. Anche nel 2021 RAV4 ha conquistato la vetta della classifica delle auto più vendute al mondo (seguite da Corolla e Honda CR-V, al secondo e terzo posto), segnando un record storico di immatricolazioni (1.132.000).

Come abbiamo detto in apertura, negli ultimi anni, prima della vetta toccata oggi da Tesla Model Y, la classifica è stata dominata da differenti modelli della Casa giapponese, e infatti anche nel biennio 2019-2020 l’auto più venduta al mondo è stata la Toyota Corolla, regina globale nel mercato auto.

Il 2019 è stato il miglior anno in assoluto per questo modello, che in altri Paesi è conosciuto anche come Levin e Auris, e che quattro anni fa ha concluso con 1.48 milioni di immatricolazioni: un vero e proprio record per le vendite di una macchina in soli 12 mesi.

La Ford F-150 ha conquistato la vetta nel triennio 2016-2018, anche un modello americano è quindi stato recentemente tre le auto più vendute al mondo. E oltretutto non parliamo di una vettura qualunque, bensì di un’auto che fa parte della Ford F-Series, la famiglia di pick-up tra i più apprezzati a livello globale, di cui fa parte appunto la F-150, che anzi rappresenta l’auto più famosa e amata della gamma, in cima alle classifiche delle vendite negli Stati Uniti sin dal suo lancio datato 1981. Nel 2016 ha raggiunto la quota di 1.076.153 immatricolazioni a livello globale.

Il caso di Toyota Corolla è davvero eccezionale, senza eguali nella storia delle auto nel mondo. Un traguardo unico: infatti il dominio di questo modello nelle classifiche mondiale è durato ben 11 anni. Toyota Corolla è stata davvero l’auto più venduta a livello globale dal 2005 al 2015, un dominio incontrastato, ora capite perché rimaniamo così stupiti del fatto che oggi la Corolla sia stata nuovamente superata – anche se non di moltissimo – e per la prima volta da un’auto elettrica, la Tesla Model Y, che infatti è l’auto più venduta al mondo del primo trimestre del 2023.

Fonte: Ufficio Stampa

La Toyota Corolla è riuscita a superare spesso la soglia di 1 milione di auto vendute in un anno, in questo lunghissimo decennio (e più) di dominio delle classifiche.

Passiamo alla volta della Volkswagen Golf, la reginetta della Casa, da sempre tra le più apprezzate mai prodotte a livello globale. Nel 2000 è stata l’auto più venduta al mondo, con un totale di 1.14 milioni di unità immatricolate in tutto. Per quanto riguarda i dati precedenti al 2000, non è facile avere informazioni precise e dettagliate.

Sembra però che la Toyota Corolla sia stata anche tra i modelli preferiti al mondo tra il 1974 e il 1999. Sicuramente la Ford F-Series è stata una dura concorrente globale, ma anche Opel Corsa non è stata da meno, sembra infatti aver conquistato la cima della classifica nel 1998, con più di 910.000 immatricolazioni totali nel mondo.

Volkswagen Maggiolino è stata una delle auto più vendute al mondo, ancora prima dell’avvento di Corolla, a partire dai primi anni Sessanta del Novecento. E infine possiamo dire che la Ford Model T è stata l’auto più venduta al mondo nel periodo prima della Seconda Guerra Mondiale, che ancora oggi possiede un record che non è mai stato battuto: in soli 12 mesi infatti ha prodotto più di 2 milioni di unità nella prima catena di montaggio, esattamente nel 1923.

Le auto più vendute in Europa

A proposito di auto più vendute, vediamo anche quali sono stati i modelli preferiti in Europa ad aprile 2023, secondo i dati della JATO. Dacia Sandero è stata l’auto più venduta in assoluto nel mese, con un totale di 18.659 immatricolazioni, in aumento del 44%. L’utilitaria è tanto apprezzata per il suo stile e per il suo rapporto qualità/prezzo. La Casa rumena ha ottenuto anche un ottimo risultato con la sua Jogger, che ha registro il 147% di aumento nelle immatricolazioni, con 7.237 modelli venduti, che hanno senza dubbio contribuito ad aumentare il volume del brand sul mercato, pari oggi al 44%.

Si aggiudica la seconda posizione della classifica delle auto più vendute in Europa ad aprile la Volkswagen T-Roc, con 16.746 immatricolazioni, mentre il terzo posto è occupato dalla Opel Corsa – appena proposta nella sua nuovissima variante per il 2023 – con 16.578 immatricolazioni in tutto, in aumento del 40%.