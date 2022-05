L’elettrica economica e compatta: arriverà nel 2025

Quando era stata presentata per la prima volta, al Salone di Monaco del 2021, Volkswagen la definì come la propria “visione della mobilità urbana full-electric di nuova generazione”. La piccola Volkswagen ID.life colpiva soprattutto per l’aspetto, apertamente retrò, caratterizzato da un design pulito e squadrato e volumi estremamente compatti.

La Casa di Wolfsburg ha da pochi giorni diffuso dei nuovi bozzetti per la ID.life, che si prevede uscirà sul mercato nel 2025: in vista dell’entrata in produzione, qualcosa si muove.

Uno stile completamente diverso

I tanti che l’avevano vista e apprezzata in occasione della prima presentazione del 2021 non la riconosceranno: gli ultimi disegni della ID.life, diffusi da Volkswagen a mezzo Twitter, mostrano un’auto completamente diversa da quella vista a Monaco.

È da mesi che si parla di un restyling totale del primo prototipo della piccola della serie ID, e finalmente ecco le prime rivelazioni – direttamente dal CEO di Volkswagen, Ralf Brandstätter.

Nei bozzetti pubblicati lo scorso 6 maggio su LinkedIn e Twitter, si intravede il profilo di un’automobile tutt’altro che retrò, e assai lontana dall’immagine squadrata del prototipo iniziale.

La prima versione della ID.life aveva sì interni ultra-tecnologici con tanto di telo per proiezioni e postazione da gamer, ma mostrava una silhouette simile a quella del redivivo Westfalia D.Buzz, tipicamente ispirata alle rotondità degli anni Settanta.

La ID.life, l’auto elettrica per tutti firmata Volkswagen, arriverà sul mercato come previsto il prossimo 2025, con prezzi di listino da 20 a 25.000 euro. Ma avrà l’aspetto di un’automobile dal design sinuoso e accattivante, capace di spiccare – per estetica e performance – sulle vetture del suo segmento.

Resta una supercompatta che raggiunge appena i 4,1 metri di lunghezza, ma lo fa in modo molto più simile alle interpretazioni viste per le altre auto della serie ID e per le ultime versioni di VW Polo.

L’elettrica per tutti: la visione Volkswagen

Volkswagen ha confermato che la nuova ID.life sarà prodotta in Spagna a partire dal 2025, per essere disponibile sul mercato nelle tempistiche previste. Il lancio della vettura, secondo la Casa di Wolfsburg, “renderà più facile e accessibile la mobilità elettrica alle nuove generazioni”.

La più piccola della famiglia Volkswagen ID è, nelle parole di Brandstätter, “il futuro della mobilità urbana: piccola, sostenibile, bella e completamente digitale”.

ID.life non è soltanto un EV per il colosso tedesco: è il primo esemplare di un approccio nuovo alle motorizzazioni full-electric, che adotta la soluzione della trazione anteriore eliminando molti dei problemi classici della produzione di auto elettriche.

La piccola ID.life rientra nel progetto VW di “aumentare ulteriormente l’accessibilità di mezzi CO2-neutral” nella strada verso l’obiettivo condiviso delle emissioni zero.

Grazie a un’auto elettrica nel segmento B del listino Volkswagen, molte più persone potranno permettersi di passare al full-electric: per la versione base dell’ID.life si parla di cifre intorno ai 20.000 euro, più o meno lo stesso costo che avranno le cugine Skoda e Cupra, che saranno messe in produzione anch’esse in Spagna nel 2025.

L’elettrica Volkswagen, si legge nelle dichiarazioni della Casa tedesca, è “orientata alle esigenze dei più giovani”, e il nuovo design è frutto della consapevolezza che in futuro “l’auto sarà un’espressione ancora più importante della propria attitudine verso la vita” di quanto non lo sia già oggi.