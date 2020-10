L’elegante SUV che arriva dal Giappone si rinnova

editato in: da

Mitsubushi Eclipse Cross si rinnova e diventa ibrida plug-in

Eclipse Cross si rinnova e ci mostra un look inedito e moderno, oltre a un’ottima sicurezza di guida e a un comfort migliorato. Il modello prevede anche l’inserimento di una esclusiva motorizzazione ibrida plug-in (PHEV) progettata per rispondere alle esigenze di chi cerca una mobilità più sostenibile.

La nuova Eclipse Cross PHEV sarà il modello di punta del brand sotto il profilo tecnologico, completo di motorizzazione esclusiva EV ibrida plug-in, doppio motore Twin Motor con trazione integrale 4WD e il sistema di controllo simbolo del marchio: Super-All Wheel Control (S-AWC).

Giuseppe Lovascio, Chief Strategy Officer Gruppo Koelliker e Direttore Generale Mitsubishi Motors Automobili Italia, ha dichiarato: “La nuova Eclipse Cross rappresenta una vera evoluzione tecnologica e di design dell’attuale modello e l’introduzione della tecnologia PHEV è in linea con la mission di Mitsubishi di abbinare la tradizione avventurosa dei SUV alle moderne tecnologie con motore elettrico. La decisione di introdurre una versione ibrida plug-in risponde alla richiesta sempre più evidente di mobilità alternativa”.

Notiamo immediatamente i miglioramenti stilistici dell’auto, con un aspetto da SUV elegante e sportivo, un nuovo livello di raffinatezza. Il frontale adotta una versione evoluta e innovativa del concetto di design simbolo di Mitsubishi, il Dynamic Shield, che esprime forza e sicurezza. La linea elegante prosegue anche nella parte posteriore con il portellone e il lunotto ridisegnati. Le iconiche luci posteriori tridimensionali della nuova Eclipse Cross si estendono verso l’alto e l’interno, migliorando il look.

I nuovi interni neri con accenti argentati e sedili in pelle grigio chiaro creano un look più elegante. Le finiture delle portiere si abbinano perfettamente al colore dei sedili, per esprimere uno spazio interno sportivo e di elevata qualità. Nell’abitacolo troviamo il nuovo Smartphone-Link Display Audio System (SDA) da 8”, che offre al conducente una migliore visuale delle informazioni e un funzionamento più facile rispetto alla generazione precedente. Lo schermo è stato avvicinato al conducente e al passeggero anteriore, per un utilizzo più semplice.

La motorizzazione PHEV di ultima generazione ottimizza l’efficienza energetica e offre un’esperienza di guida fluida. L’esclusiva architettura PHEV è composta da due motori elettrici ad alta potenza, uno anteriore e uno posteriore, da una batteria di trazione di elevata capacità e da un motore MIVEC 2.4 litri, con cambio epicicloidale mono-marcia.

La nuova Eclipse Cross è disponibile anche con il motore MIVEC turbo 1.5 litri a quattro cilindri e iniezione diretta. L’uso di un turbocompressore compatto abbatte il consumo di carburante, ma riduce al minimo anche il ritardo del turbo, per offrire sensazioni e prestazioni di alto livello. Grazie alla versatilità di un SUV abbinata ad un design audace e distintivo, l’auto si è aggiudicata diversi riconoscimenti internazionali, tra cui il Good Design Award nel 2018 e RJC Car of the Year nel 2019.